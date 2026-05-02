Il Jazz che unisce: il concerto dell’Eufonika Jazz Trio per la Giornata Internazionale del Jazz a Sanremo (Foto)

Il presidente Ciro Esse e i soci del Club per l’UNESCO di Sanremo ODV ringraziano il gruppo Eufonika Jazz Trio per il bellissimo concerto jazz offerto in occasione della Giornata Internazionale del Jazz. I musicisti, Simone Giacon (sax contralto), Lorenzo Heernhut Girola (chitarra) e Mauro Demoro (contrabbasso), insieme alla partecipazione speciale di Amelia Tosca Cimiotti in qualità di “crooner”, attraverso le musiche di Miles Davis, hanno saputo comunicare emozioni e catturare l’attenzione dei presenti, che ne hanno apprezzato la competenza artistica e l’empatia. Un ringraziamento speciale al Club Tenco, che ha messo a disposizione la prestigiosa sala in cui si è tenuto l’evento, e all’Associazione culturale ARS LONGA, che ha collaborato alla realizzazione del concerto. Un grande grazie anche al folto pubblico presente, che si è unito al Club UNESCO Sanremo ODV per ricordare questa giornata, istituita dall’UNESCO nel 2011, in cui il jazz viene riconosciuto come mezzo di comunicazione, dialogo e cultura tra i popoli