Un ponte del 1° maggio tra sapori, danza, benessere e borghi in movimento: la Riviera si accende di eventi dalla costa all’entroterra

Il primo maggio quest'anno non è solo una data sul calendario. È un'occasione che il territorio ha saputo cogliere e riempire, costruendo attorno al lungo ponte primaverile un palinsesto capace di parlare a pubblici diversi — turisti e locali, famiglie e appassionati, chi cerca il rumore della festa e chi invece insegue il silenzio rigenerante di un borgo nell'entroterra.

Taggia al centro della scena con “Meditaggiasca & Expo Valle Argentina Armea”

Il cuore pulsante del weekend è senza dubbio Taggia, che accoglie la 13ª edizione di Meditaggiasca & Expo Valle Argentina Armea, la grande festa dedicata all’oliva taggiasca e ai prodotti del territorio. Dalle 11 alle 19, il centro storico – tra via Soleri e piazza Cavour – si trasforma in un percorso di degustazioni, mercatini, showcooking, incontri tematici e momenti di approfondimento sulla filiera agricola locale. L’atmosfera è quella delle grandi occasioni: produttori, frantoi, aziende agricole e realtà artigianali si presentano al pubblico con oli, vini, conserve, erbe aromatiche, formaggi e specialità che raccontano la storia di un territorio unico. A dare ulteriore prestigio alla manifestazione sono gli chef Luca Pappagallo e Renata Briano, protagonisti di showcooking e dialoghi dedicati alla cucina ligure e alle sue evoluzioni contemporanee. Meditaggiasca non è soltanto una vetrina gastronomica, ma un vero racconto identitario: famiglie, appassionati, turisti e curiosi si ritrovano tra i caruggi per scoprire sapori, tecniche e tradizioni, accompagnati da attività per tutte le età e da un programma che intreccia tradizione, innovazione e promozione del territorio. Un appuntamento che, anno dopo anno, consolida il ruolo di Taggia come punto di riferimento per la valorizzazione dell’oliva taggiasca e della cultura agroalimentare della Valle Argentina e della Valle Armea (il programma nel dettaglio a questo link)

Sanremo capitale della danza con il Sanremo Dance Festival



Sanremo si trasforma per tre giorni in un vero e proprio polo internazionale della danza grazie alla 18ª edizione del Sanremo Dance Festival, che porta al Teatro Ariston un flusso continuo di giovani talenti, scuole, coreografi e insegnanti provenienti da tutta Italia e dall’estero. Fino a domenica le sale del teatro diventano un crocevia di stili e linguaggi: dalla danza classica al modern, dal contemporaneo alla composizione coreografica, fino agli open style che mettono in dialogo tecniche e contaminazioni più recenti. Il festival non è soltanto un concorso, ma un’occasione di incontro e confronto tra generazioni di danzatori, un laboratorio vivo in cui si osservano nuove tendenze, si affinano le tecniche e si costruiscono relazioni professionali. L’atmosfera che si respira in città è quella delle grandi occasioni: un movimento costante di gruppi, famiglie, insegnanti e appassionati che anima le vie del centro e conferma il ruolo di Sanremo come luogo capace di accogliere eventi culturali di respiro nazionale.

Benessere, natura e creatività: due eventi “in dialogo” tra Cervo e Cosio d’Arroscia

Il fine settimana propone anche un doppio appuntamento che sembra rispondersi a distanza, unendo idealmente costa ed entroterra attraverso un filo comune fatto di benessere, lentezza, creatività e relazione con l’ambiente. Da un lato, il Nuovamente Festival porta a Cervo un programma diffuso che trasforma il borgo in un laboratorio a cielo aperto: sessioni di yoga tra scorci panoramici, laboratori di riciclo creativo, mercatini biologici, dimostrazioni di arti tradizionali come il merletto a tombolo, visite guidate, passeggiate ecologiche, conferenze e piccoli spettacoli che coinvolgono artisti e realtà locali. Un festival che invita a vivere il borgo con un passo diverso, più attento e più consapevole (il programma a questo link)

Dall’altro, Cosio d’Arroscia accoglie Olistica‑Mente, un percorso immersivo dedicato alla rigenerazione fisica, mentale e spirituale, con oltre 25 operatori olistici e maestri artigiani impegnati in trattamenti, incontri e momenti di ascolto. Qui il benessere si intreccia con la dimensione naturale del paese, che diventa parte integrante dell’esperienza: un luogo dove rallentare, respirare e ritrovare equilibrio. Due eventi diversi per impostazione, ma accomunati dalla stessa idea di cura del corpo, della mente, del territorio che attraversa l’intero weekend (il programma a questo link)

Gli altri appuntamenti del weekend



Musica e Incontri

Il fine settimana musicale si apre sabato alle 16.30 a Sanremo, a Palazzo Roverizio, con il concerto pianistico di Julia Aleksandra, che propone un viaggio sonoro tra Čiurlionis, Dvarionas, Morricone, Pärt, Hisaishi, Zimmer e le sue composizioni originali. Sempre a Sanremo, sabato alle 21, gli allievi del Conservatorio di Rovigo portano a Villa Zirio un programma classico in collaborazione con l’associazione Note Libere, mentre Imperia ospita nel pomeriggio, alle 17, alla Libreria Ragazzi la presentazione del volume “Tessitori di rivolte” con l’autrice Ingrid Anastasia Pedrazzini, occasione per un dialogo su storia e attualità. Restando nel capoluogo, il borgo del Parasio torna protagonista sabato alle 16 con Gira Parasio, la passeggiata guidata tra memorie, profumi e tradizioni legate alle antiche aziende produttrici di essenze del Ponente.

Sport e Outdoor

Il fronte sportivo si concentra soprattutto su Imperia e sull’entroterra. La Spiaggia d’Oro di Porto Maurizio ospita sabato dalle 9 la prima tappa della Serie B2 femminile di Beach Volley e il torneo universitario, mentre domenica alla stessa ora scende in campo il circuito maschile. Sempre nel capoluogo, in zona San Lazzaro, domenica dalle 9 alle 18 è in programma Imperia No Limits, evento benefico a favore del Gaslini che permette a grandi e piccoli di salire su fuoristrada, quad e auto da rally. Più nell’interno, a Diano Arentino, sabato alle 16 parte Trek&Jazz dal campo sportivo Aldo Trucco, con il trekking verso la chiesa di San Carlo e il recital Inner Space del Mallets Duo alle 17.

Teatro e Rievocazioni

Il cartellone teatrale del weekend si distribuisce tra Imperia e San Lorenzo al Mare. Nel capoluogo, il Teatro Lo Spazio Vuoto propone “Il Giardino dei Ciliegi” di Čechov con gli allievi della scuola sabato e domenica alle 21.15, mentre la Sala Beckett di San Lorenzo al Mare ospita sabato alle 21.15 “Sistema Nervoso”, lavoro di Leonardo Capuano. Sul fronte delle rievocazioni storiche, Seborga offre domenica alle 15 una breve rievocazione medievale curata dalla Confraternita del Lupo di Montichiari, pensata per valorizzare le radici cavalleresche del borgo. La notte di sabato alle 22 è invece il momento di Dolceacqua, con il Ghost Tour che accompagna i visitatori tra miti, leggende e racconti del lato più enigmatico del paese dei Doria.

Per conoscere nel dettaglio luoghi e orari degli eventi proposti e di molti altri consultare l’Agenda Manifestazioni.

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