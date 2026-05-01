Sanremo rafforza il suo ruolo internazionale con l’Assemblea EIP Lab e il focus sull’educazione alla pace globale

Si è svolta a Sanremo l’Assemblea Generale annuale dell’EIP Lab (Laboratorio per l’Educazione che Ispira la Pace), momento chiave di confronto e indirizzo strategico per le attività dell’organizzazione. Il laboratorio, con sede nella città ligure, continua a distinguersi per lo sviluppo di progetti europei, programmi di formazione e innovazione educativa, promuovendo il dialogo interculturale e la cittadinanza attiva. Inserito in una rete internazionale di università, istituzioni e organizzazioni, l’EIP Lab rappresenta oggi un punto di connessione tra pratiche innovative e politiche pubbliche, con una vocazione esplicitamente globale e orientata alla diffusione di pratiche concrete di costruzione della pace.

La giornata si è aperta con un incontro istituzionale che ha visto la partecipazione del presidente onorario Patrizio Bianchi, del Direttore Esecutivo Claudio Dondi, del consigliere comunale Vittorio Toesca e del sindaco Alessandro Mager. L’incontro ha ribadito il comune impegno a rafforzare il ruolo della città come spazio attivo di promozione della pace, capace di accogliere reti e progettualità internazionali. Sanremo, anche grazie alla Conferenza di Sanremo del 1920 e alla presenza dell’Istituto Internazionale di Diritto Umanitario, si conferma non solo luogo simbolico, ma contesto operativo pronto a sostenere iniziative globali.

Nel pomeriggio, l’Assemblea ha evidenziato la volontà dell’EIP Lab di consolidarsi come piattaforma internazionale di raccordo tra attori della pace, con particolare attenzione al ruolo dell’educazione. In questo quadro è stata avviata la progettazione di una International Academy di ricerca avanzata, pensata come spazio strutturato di alta formazione e innovazione. L’Academy si inserisce in una visione che integra dimensione europea, nazionale e internazionale, rafforzando la capacità del laboratorio di generare impatto e conoscenza condivisa.

A chiudere la giornata, presso il Teatro del Casinò di Sanremo, si è svolto l’evento pubblico “L’Europa tra Trump e la Cina: costruire la pace”, che ha registrato una significativa partecipazione cittadina. L’incontro ha offerto un’analisi approfondita dello scenario internazionale, evidenziando il possibile ruolo dell’Europa nella costruzione di percorsi di pace attraverso politiche legate a educazione, ricerca e sviluppo. La partecipazione ampia e attiva ha confermato la volontà di Sanremo di essere protagonista del dibattito internazionale, consolidando il suo posizionamento come punto di riferimento per il dialogo globale e la cooperazione orientata alla pace.