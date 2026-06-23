Sanremo, conto alla rovescia per il Festival musicale UnoJazz&Blues

L’edizione 2026 è caratterizzata da tantissime novità che coinvolgeranno la città in un vero e proprio Festival del Jazz diffuso che celebrerà la musica in un grande spettacolo.

La rassegna si snoderà tra il 26 giugno al 4 luglio, con l’aggiunta di due eventi speciali nel corso dell’estate.

L'edizione 2026, affidata alla Direzione Artistica di Andrea De Martini e Marco Tonin, porterà sul palco del Teatro dell'Opera del Casinò e dell'Auditorium Franco Alfano grandi artisti internazionali e nomi di rilievo della scena jazz mondiale, affermando ulteriormente Sanremo come una delle capitali europee del genere.

Tra gli appuntamenti più attesi il concerto del John Scofield Trio previsto per il 30 giugno. Considerato tra i più influenti chitarristi jazz al mondo, John Scofield ha collaborato nella sua carriera con leggende come Miles Davis, Herbie Hancock, Pat Metheny e Charles Mingus. Ad accompagnarlo, due musicisti di assoluto livello: Ben Street, tra i contrabbassisti più richiesti della scena mondiale, e Bill Stewart, batterista di riferimento per il jazz contemporaneo. Il programma della rassegna è quanto mai eclettico e internazionale e spazierà dal raffinato lirismo del David Linx Quintet alla potenza della Tennessee Rose Blues Band, fino alla creatività del chitarrista Kurt Rosenwinkel. Spazio anche al groove dei Nils Landgren Funk Unit, formazione tra le più apprezzate in Europa, e a progetti originali come il tributo a Miles Davis. Attesa anche per Kurt Elling, tra le voci più autorevoli del jazz contemporaneo, protagonista di un progetto speciale insieme all’Orchestra Sinfonica di Sanremo.

Una rassegna sempre più importante che vuole celebrare i 70 anni dalla prima edizione del Festival del Jazz di Sanremo dando il via ad un format che coinvolgerà la città in una grande festa con esibizioni nelle strade, nelle piazze e nei locali.

ECCO IL PROGRAMMA UNOJAZZ&BLUES 2026

26 giugno – Anteprima: I’ll Remember Dodo – Franco D’Andrea Trio (opening Freddy Colt Mandolinology 4tet)

27 giugno – Tennessee Rose Blues Band (opening The Blue Laws)

28 giugno – David Linx Quintet (opening Toccata con Mario Piacentini)

30 giugno – John Scofield Trio featuring Ben Street & Bill Stewart (evento a pagamento biglietti www.unojazzandblues.it )

2 luglio – Miles Davis Tribute con Pietro Tonolo, Jorge Rossy, Dario Deidda, Giampaolo Casati e Giancarlo Bianchetti

3 luglio – Kurt Rosenwinkel’s – The Remedy Tour 2026

4 luglio – Nils Landgren Funk Unit

11 luglio Evento speciale: Kurt Elling meets Orchestra Sinfonica di Sanremo (Auditorium Franco Alfano – ingresso a pagamento)

18 settembre – Finale: Finale Unojazz&Blues Contest 2026

Unojazz&Blues per questa edizione 2026 si arricchisce di nuovi eventi che coinvolgono l’arte e la fotografia con la mostra fotografica di Umberto Germinale “JAZZIN' - SANREMO SUONA JAZZ...DAL 1956” e la prima edizione di un concorso internazionale di fotografia dedicato al jazz, in collaborazione con AFIJ – Associazione Fotografi Italiani di Jazz che ha registrato un grande successo con partecipanti provenienti da tutta Europa ed i cui vincitori saranno annunciati nel corso del concerto di John Scofield il prossimo 30 giugno.

La mostra di Umberto Germinale dedicata al legame tra jazz e Sanremo sarà inaugurata venerdì 26 giugno alle ore 17 presso il Casinò di Sanremo e sarà visitabile dal 28 giugno al 4 luglio.

Torna anche l’UnoJazz&Blues Contest, dedicato ai giovani talenti diretti da Mara De Scalzi e che rappresenta un’importante opportunità e visibilità per i musicisti italiani e al quale sarà dedicata la serata del 18 settembre. Le iscrizioni si chiuderanno il 10 luglio www.unojazzandblues.it

La rassegna sarà ripresa dalle telecamere della Rai che realizzerà uno speciale che sarà trasmesso nei mesi successivi. Una collaborazione importante che rappresenta una piacevole conferma dopo il significativo successo di ascolti registrato lo scorso anno.

Tutti gli eventi al Teatro dell’Opera del Casinò saranno ad ingresso gratuito su prenotazione, ad eccezione degli eventi indicati a pagamento.

Unojazz&Blues è sponsorizzato da Unoenergy, azienda sanremese attiva su tutto il territorio nazionale nella commercializzazione di gas, energia elettrica e servizi di efficientamento energetico.