Bordighera: Sasso, cala il sipario sull'estate della Pro Loco: otto serate e centinaia di persone per le iniziative

Si è concluso sabato sera, con l'ultima serata gastronomica e danzante, il programma estivo della Pro Loco Sasso, che anche quest'anno ha richiamato centinaia di persone nella frazione collinare di Bordighera. Un'edizione particolarmente positiva, caratterizzata da una grande partecipazione e dall'impegno costante dei volontari, che hanno reso possibile l'organizzazione di otto appuntamenti nel corso dell'estate. Tra questi anche la tradizionale e attesissima Andandu, uno degli eventi più rappresentativi del calendario della frazione e dell'intero territorio.

L'attività della Pro Loco non si è limitata alle manifestazioni organizzate direttamente a Sasso. Anche quest'anno, infatti, l'associazione ha dato un contributo importante alla riuscita della Marcia delle Palme, garantendo il servizio di punto ristoro e l'assistenza ai partecipanti lungo il percorso. Un impegno che testimonia il ruolo svolto dalla realtà associativa non soltanto nell'organizzazione degli appuntamenti estivi, ma più in generale nella vita della comunità. Dietro ogni iniziativa c'è infatti il lavoro di un gruppo di volontari che continua a dedicare tempo ed energie alla valorizzazione della frazione.

La storia della Pro Loco Sasso affonda le proprie radici nel 1969, quando il 7 luglio nacque il Comitato Festeggiamenti Sasso, fondato da un gruppo di cittadini con l'obiettivo di organizzare manifestazioni e raccogliere fondi da destinare allo sviluppo turistico del borgo. Soltanto nel 2002, con le nuove disposizioni normative, l'associazione assunse l'attuale denominazione di Pro Loco Sasso. Oggi è iscritta al Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts), è riconosciuta come Associazione di Promozione Sociale ed è iscritta al registro regionale delle Pro Loco.

L'associazione conta oggi 25 soci ed è presieduta da Gianni Job, affiancato da un consiglio direttivo composto da cinque membri. Un elemento di particolare valore è rappresentato dalla presenza ancora attiva di alcuni dei soci fondatori, che continuano a mettere la propria esperienza al servizio della comunità e a trasmettere alle nuove generazioni lo spirito che ha accompagnato la Pro Loco fin dalla sua nascita. Tra loro figurano Aldo Toscano, Edgardo Passatelli, Silvano Maccario, Ferruccio Giraudi e lo stesso Gianni Job, testimoni di una storia associativa lunga oltre mezzo secolo.

Nel corso dei suoi oltre cinquant'anni di attività, la Pro Loco ha inoltre destinato i proventi delle manifestazioni a numerosi interventi di miglioramento della frazione, tutti realizzati su proprietà comunali. Tra le opere più significative figurano la realizzazione del campetto sportivo, oggi utilizzato anche come area di protezione civile e parcheggio, il rifacimento dei carruggi del centro storico, la nuova illuminazione e la gradonata tra il campo sportivo e la chiesa. Negli anni sono stati realizzati anche la sistemazione e l'ampliamento di piazza Caprera, il rifacimento del selciato di via Giovanni Pascoli e numerosi altri interventi di riqualificazione urbana.

L'impegno della Pro Loco si è esteso anche al sociale, con contributi destinati negli anni alle popolazioni colpite dai terremoti in Abruzzo e Umbria, alla Spes per iniziative a favore delle persone con disabilità, alle case di riposo del territorio e alla Croce Rossa di Bordighera. Accanto ai soci fondatori, oggi l'associazione può contare sull'entusiasmo di numerosi altri volontari che contribuiscono all'organizzazione delle principali iniziative dell'anno: dalla festa patronale all'Andandu, dalle serate gastronomiche e danzanti ai festeggiamenti natalizi.

Una presenza, quella della Pro Loco, che continua quindi a rappresentare un punto di riferimento per Sasso e per l'intero comprensorio, mantenendo vive le tradizioni e offrendo occasioni di incontro e aggregazione. Tra i soci figurano Ernesta, Marinella, Rina, Velia, Igia, Eleonora, Tilde, Orietta, Sabrina, Loredana, Jolanda, Lucy, Asia, Raffaella, Antonio, Mario, Bruno, Claudio, Riccardo, Mirko, Roberto, Francesco, Lorenzo, Daniele e Luciano. Un gruppo che, insieme ai tanti volontari impegnati nelle singole iniziative, permette alla frazione di continuare a vivere una stagione ricca di appuntamenti.

"A nome dell'amministrazione comunale desidero rivolgere un sincero ringraziamento alla Pro Loco Sasso e a tutti i volontari che, con passione, dedizione e spirito di servizio, hanno reso possibile anche quest'anno il successo delle manifestazioni estive. Il loro prezioso lavoro rappresenta il motore di tante iniziative che tengono vive le nostre tradizioni e rafforzano il senso di comunità. Eventi come quelli organizzati a Sasso sono inoltre un importante volano per il turismo, capace di far conoscere e valorizzare una delle frazioni più caratteristiche della nostra città. L'impegno di questi cittadini è per noi motivo di orgoglio e costituisce anche un grande stimolo per l'amministrazione comunale a lavorare ogni giorno con ancora maggiore determinazione per il bene di Bordighera", dichiara il sindaco Marzia Baldassarre.