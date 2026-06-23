Pompeiana, si conclude il progetto Simbiosi tra biodiversità e futuro

Pompeiana si appresta a celebrare un importante traguardo per la salvaguardia del suo patrimonio naturale. Sabato 27 giugno 2026, dalle ore 17.00 alle ore 19.30, la Sala Consiliare del Comune, situata in via Mazzini 46, farà da cornice all'evento pubblico conclusivo del progetto "Simbiosi – Insieme alla Natura per il Futuro del Pianeta". L'iniziativa, finanziata dalla Fondazione Compagnia di San Paolo, rappresenta un momento di fondamentale condivisione con tutta la cittadinanza per raccontare il percorso intrapreso negli ultimi anni a favore della tutela della biodiversità, della valorizzazione del capitale naturale e della diffusione di una sempre maggiore consapevolezza ambientale.

Il programma della giornata si aprirà con i saluti istituzionali del sindaco di Pompeiana, Franco Revelli. Sarà proprio il primo cittadino a introdurre la proiezione del docufilm realizzato nell'ambito del progetto. La pellicola si propone come un suggestivo racconto per immagini interamente dedicato alle ricchezze naturalistiche del territorio, illustrando nel dettaglio le attività svolte e dando voce alle persone che hanno attivamente contribuito alla realizzazione delle diverse azioni progettuali. Al termine della visione, lo spazio sarà aperto al pubblico per condividere riflessioni, domande e commenti insieme agli ospiti presenti in sala.

La seconda parte dell'incontro entrerà nel vivo della promozione territoriale con la presentazione ufficiale del Marchio sviluppato nell'ambito del progetto. Si tratta di uno strumento innovativo, pensato specificamente per valorizzare e dare visibilità a tutte quelle realtà locali che condividono i principi cardine della tutela ambientale, della sostenibilità e dell'attenzione al territorio. Durante la presentazione verranno illustrate nel dettaglio le linee guida, le modalità di adesione e le future forme di utilizzo del Marchio stesso.

Ad arricchire la discussione ci sarà anche un importante contributo video che porterà i saluti del Presidente della Società Italiana per la Citizen Science, a testimonianza della validità scientifica e della portata del progetto. L'evento vedrà la partecipazione corale di tutti i partner che hanno sostenuto il percorso, tra cui i rappresentanti del CREA, i membri dell'Associazione Praugrande, il mondo della scuola e tutti i soggetti del tessuto locale che hanno collaborato attivamente.

La manifestazione si avvierà alla conclusione con un atto formale e concreto, ovvero la firma del disciplinare da parte dei primissimi aderenti al Marchio. Subito dopo, la giornata si chiuderà con un piacevole momento conviviale, grazie a un piccolo rinfresco offerto a tutti i partecipanti. L'ingresso all'evento è completamente libero e gratuito, e l'intera cittadinanza è invitata a partecipare per scoprire da vicino il futuro sostenibile del proprio territorio.