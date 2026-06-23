 / Eventi

Eventi | 23 giugno 2026, 10:05

Ventimiglia, "Dragonfly. La forma del vento" di Raffaella Fenoglio sbarca alla rassegna culturale 'Il Chiostro Sussura...' (Foto)

L'associazione Terra di Ponente porta, per la prima volta, 'Il Festival delle Ragazze' nella città di confine

Ventimiglia, &quot;Dragonfly. La forma del vento&quot; di Raffaella Fenoglio sbarca alla rassegna culturale 'Il Chiostro Sussura...' (Foto)

Raffaella Fenoglio presenta "Dragonfly. La forma del vento" alla rassegna culturale 'Il Chiostro Sussura...'. L'appuntamento sarà martedì 30 giugno, alle 21, nel suggestivo scenario del chiostro di Sant’Agostino, in piazza E. e M. Bassi, a Ventimiglia.

"Protagonista della serata sarà la scrittrice Raffaella Fenoglio, che presenterà il suo ultimo romanzo 'Dragonfly. La forma del vento', edito da Einaudi Ragazzi" - fanno sapere gli organizzatori - "L’incontro inserito nel cartellone de 'Il Festival delle Ragazze', vedrà l’autrice dialogare con Mara Cilli, che curerà la moderazione della serata conducendo il pubblico tra le pagine e le atmosfere del libro".

Un'iniziativa ideata e voluta dall’associazione Terra di Ponente, sempre sensibile alla promozione culturale del territorio, che porta così, per la prima volta, “Il Festival delle Ragazze” a Ventimiglia.

Elisa Colli

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GIUGNO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium