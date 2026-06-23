Sanremo, grande successo per la finale della prima edizione del Concorso Nazionale "Voci d'Oro per la Pace"

Il 17 giugno, nel prestigioso Teatro del Casinò di Sanremo, si è svolta la Finale della prima edizione del Concorso Nazionale di canto "Voci d'Oro per la Pace", organizzato nell'ambito del progetto culturale e benefico internazionale "La Pace negli Occhi dei Bambini", ideato e diretto da Olha Kartel, Presidente dell'Associazione Culturale Melody.

L'evento ha registrato il tutto esaurito e ha riunito 30 partecipanti delle categorie Junior e Senior provenienti da diverse regioni d'Italia, distinguendosi per l'alto livello artistico e interpretativo.

Sotto la direzione artistica e organizzativa di Olha Kartel, l'Associazione Culturale Melody ha curato ogni fase della realizzazione del progetto, prestando particolare attenzione a ogni dettaglio e creando un'atmosfera di autentica festa della musica, della creatività e dello scambio culturale internazionale.

Le esibizioni dei concorrenti sono state valutate da una giuria internazionale composta da Rino Scaturro, Sherrie Anne Grieve, Gianni Drudi, Paolo Rossi e Andrea Romano, che hanno inoltre regalato al pubblico emozionanti performance musicali.

La serata è stata presentata da Agostino Orsino, che ha accompagnato il pubblico e i partecipanti per tutta la durata dell'evento.

Vincitori del Concorso

Categoria Junior

1° Alexandra Turner

2° Lungu Roxana Elena

3° Anastasiia Kartel

Categoria Senior

1° Teo Lavagna

2° Alessandra Pedone

3° Caterina Bertuzzi

Premi Speciali

Categoria Junior

Premio Speciale Simpatia — Jody Farag

Premio Speciale Interpretazione — Simona Levindorf

Premio Speciale Presenza Scenica — Giorgia Alberti

Categoria Senior

Premio Miglior Talento — Paolo Martini

Premio Migliore Interpretazione — Caterina Bertuzzi

Premio Migliore Presenza Scenica — Roberta Siragusa

Ad arricchire il programma sono state le esibizioni di Società Ginnastica Viridis Sanremo ASD e L'Atelier de la Danse, oltre alle performance d'autore di Olha Kartel e Frank Luce.

L'evento è stato realizzato con riprese televisive e sarà trasmesso sul canale nazionale BOM Channel 68.

Un particolare ringraziamento va a Frank Luce, autore, compositore, interprete e produttore musicale, Francesco Lacalamita, Dmytro Kartel, Vicepresidente dell'Associazione Culturale Melody, e Mira Cejnat per il loro prezioso contributo alla preparazione e alla realizzazione del concorso.

La Finale ha rappresentato un importante passo nello sviluppo del progetto internazionale "La Pace negli Occhi dei Bambini", che promuove i valori della pace, della cultura e della solidarietà attraverso l'arte e la musica.

Gli organizzatori ringraziano inoltre il Teatro del Casinò di Sanremo, il Comune di Sanremo, gli sponsor, i partner, i membri della giuria, gli artisti, il team tecnico, i volontari e tutti coloro che hanno contribuito al successo dell'iniziativa.

La prima edizione nazionale di "Voci d'Oro per la Pace" ha aperto una nuova pagina nella storia del concorso, confermando il forte interesse del pubblico, dei partecipanti e del mondo culturale italiano.