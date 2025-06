Sanremo: ad agosto torna la tradizione dei 'Consoli del Mare', ecco chi riceverà l'ambito riconoscimento (Foto)

Mancano poco meno di due mesi alla classica investitura dei ‘Consoli del Mare’ che, a Sanremo, verranno insigniti dell’ambita carica nel corso della ‘Solennità dell’Assunta’, come sempre il 15 agosto alla Madonna della Costa.

La cerimonia, come sempre organizzata dalla Famija Sanremasca con la partecipazione del Comune matuziano, scatterà alle 10.15 con la processione sul sagrato del Santuario sanremese e, quindi, con l’investitura vera e propria e la Santa Messa, officiata dal Vescovo della Diocesi, Mons. Antonio Suetta. Quest’anno sono stati scelti come ‘Consoli’ Manuela Galli ed Ulrico Martinelli.

Manuela Galli è nata a Sanremo il 1° agosto 1987 e, abitando nei pressi della spiaggia dei ‘Tre Ponti’, ha vissuto gli anni dell'infanzia e della giovinezza a contatto con il mare. Si è laureata in Scienze naturali con indirizzo marino. La prima attività svolta dopo la laurea è stata quella di biologa dei villaggi turistici delle Maldive, quindi è stata istruttrice subacquea e biologa a Sharm El Sheikh, dove non mancava di sensibilizzare i turisti al rispetto del mare. Ha lavorato anche in Tanzania e Sudan. E' rientrata definitivamente in Italia nel 2016 con al seguito cani e gatti disabili. Insegna matematica e scienze nelle scuole medie e, in estate, svolge sulle spiagge attività di volontariato per sensibilizzare i giovani al rispetto del mare e all'amore per la natura.

Ulrico Martinelli è nato ad Asmara (Eritrea) il 7 ottobre 1955, è pensionato dopo aver operato per 40 anni alle dipendenze della Banca Popolare di Novara. Appassionato di mare e di vela sin dall'infanzia, si è iscritto in giovane età alla Lega Navale sezione di Sanremo della quale è stato presidente per oltre 20 anni. Nel 2007 ha appoggiato la costituzione della sezione ‘Vela autonoma per non vedenti’, alcuni equipaggi della quale hanno partecipato al trofeo ‘Virare ad occhi chiusi’ nell'ambito della regata Arma-Gallinara-Arma. Ha pure partecipato all'organizzazione di corsi di vela rivolti ai disabili Svolge opera di sensibilizzazione dei giovani, sia allievi della scuola vela e canoa sia alunni delle scuole del territorio, ad amare e proteggere l'ambiente marino incitandoli a partecipare alle operazioni ‘Fondali puliti’.

Come sempre alla cerimonia del 15 agosto parteciperanno le massime autorità civili e militari, insieme a tutta la Famija Sanremasca e molti ‘Consoli del Mare’ insigniti negli anni scorsi. Una bella tradizione che si tramanda da moltissimi anni nella città dei fiori.