76° Festival di Sanremo: le foto della seconda serata in diretta dall'Ariston [foto]

Ospiti di oggi Pilar Fogliati, Achille Lauro e Lillo

Chiara Gallo

