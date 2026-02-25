76° Festival di Sanremo: le foto della seconda serata in diretta dall'Ariston [foto]

Seconda serata per la 76^ edizione del Festival di Sanremo. Oggi si sono decretati i finalisti delle Nuove Proposte, mentre durante la serata si esibiscono 15 dei 30 artisti in gara.

Ospiti della serata, che accompagneranno il direttore artistico Carlo Conti e la coconduttrice Laura Pausini: Pilar Fogliati, Achille Lauro, Lillo.

Serata dedicata anche alle appena concluse Olimpiadi di Milano-Cortina con la presenza delle atlete olimpiniche Francesca Lollobrigida e Elisa Vittozzi. Insieme a loro sul palco gli atleti paralimpici Giacomo Bertagnolli, Andrea Ravelli e Giuliana Turra che saranno impegnati nelle Paraolimpiadi a partire dal 16 marzo.