Sanremo, passeggiata spontanea e guidata alla scoperta della Pigna e di Accademia della Pigna

In occasione dell’Inaugurazione del Simposio di Patafisica in Sanremo, Accademia della Pigna organizza, grazie a Fondazione Pata, un “Open Day” per permettere a tutti di conoscere i locali e le attività svolte: sarà possibile aggregarsi a una passeggiata spontanea, e con “guida” d’eccezione l’Arch. Alberto Pulinetti (professionista, artista e docente universitario) che ci affascinerà, attraverso espedienti patafisici, alla scoperta dell’architettura del centro storico di Sanremo.

Ci si incontra dalle ore 10:00 e, alle 10:30 si parte da Piazza Borea D’Olmo per dirigersi presso Piazza del Capitolo, dove ad accoglierci ci saranno il (poliedrico) Presidente di Accademia Freddy Colt e Marco Maiocchi (Artista, Imprenditore e Professore con Unimi e Polimi) in compagnia di Max Carja, docente in accademia del corso di dizione e arti sceniche.

Gli intervenuti verranno poi omaggiati di pubblicazioni edite da Accademia (e i suoi mondi paralleli) e Fondazione Pata. Previsto anche un aperitivo/performance: “Negroni Patafisico: La Bevanda dei Simposi” a cura di Domenico Graglia, titolare della Cattedra di Patafisica.

L’occasione è speciale: la Cerimonia di Inaugurazione del Simposio di Patafisica, che proseguirà poi nel pomeriggio e per tutto il fine settimana presso lo Studio di Architettura A. Pulinetti in Strada Privata Canessa, 4 e che celebra e rappresenta l’ultimo atto delle attività del secondo anno della Cattedra; per la prima volta esportata anche in Milano e a Val della Torre.

Passeggiata libera e spontanea: consigliamo di arrivare in orario o direttamente in Accademia (piazza del Capitolo, 1) negli orari indicati. Venerdì pomeriggio, Sabato e Domenica: per partecipare al Simposio (gratuito ma con posti limitati) scrivere a fondazionepata@officinebrand.it

Un evento di rilievo internazionale con in arrivo da Napoli l’Artista e “Reggente Luminoso” di Fondazione Pata Gianfranco Coppola accompagnato da Peppe Tufano (musicista), da Genova l’artista dell’Ubu-Rap Matteo Di Blasi, da Bergamo con la (mini) compagnia teatrale “The Pòtafisici”, da Trieste il Pata Yoga di Gabriele Foglia, da Firenze l’esperta di Futurismo Stefania Stefanelli, da Parigi la performance musicale dei “Les Patafisichance”, dalla Svezia il matematico e patafisico Patrik Wahlberg e i locali Alessio Bellini (antropologo e vice pres. in Accademia) e Fabio Barricalla (docente e poeta), oltre agli altri ospiti già citati e con collegamenti da Americhe ed Europa, a testimoniare il rapporto speciale fra Sanremo e La Scienza delle Soluzioni Immaginarie.

Un evento da non perdere per chi ama le avanguardie artistiche e la cultura come strumento di comprensione del contemporaneo. Begli incontri garantiti.