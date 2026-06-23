A Sanremo apre la casa di Geronimo Stilton: il sogno di Elisabetta Dami diventa un regalo per tutti i bambini (Foto e video)

Ci sono personaggi che, pur non esistendo davvero, finiscono per entrare nella vita di milioni di persone. Geronimo Stilton è uno di questi. Con le sue avventure, il suo amore per i libri e quel modo delicato di raccontare il coraggio, l'amicizia e la gentilezza, il topo-giornalista ha accompagnato l'infanzia di intere generazioni in ogni angolo del pianeta.

Da venerdì, però, Geronimo avrà anche una casa. E sarà proprio a Sanremo. Palazzo Nota aprirà infatti le porte a una sala permanente interamente dedicata al personaggio creato da Elisabetta Dami, scrittrice che da anni vive nella città dei fiori e che proprio qui conserva alcuni dei ricordi più belli della propria infanzia. Un luogo pensato non come una semplice esposizione museale, ma come uno spazio dove i bambini possano sentirsi protagonisti, leggere, giocare, immaginare e sognare.

L'inaugurazione è in programma venerdì alle 18 con uno spettacolo gratuito in piazza Nota, dove arriveranno Geronimo e Tea Stilton. Al termine ci sarà il firmacopie con Elisabetta Dami e l'apertura ufficiale della sala, visitabile da tutti.

"Quando si è amici è bello condividere queste cose", racconta Elisabetta Dami. "Geronimo è nato per donare coraggio e speranza ai ragazzi e da allora non ha mai smesso di parlare di amicizia, gentilezza, rispetto, legalità e avventura. Oggi è tradotto in oltre cinquanta lingue e ha superato i 190 milioni di copie vendute. Anche i sogni che sembrano impossibili possono diventare realtà se vengono costruiti insieme. I ragazzi, però, seguono soprattutto il nostro esempio".

Ed è proprio questo il filo conduttore del progetto: trasformare un personaggio di fantasia in uno strumento educativo. La nuova sala riproduce infatti lo studio di Geronimo Stilton. Ci saranno la sua scrivania con la macchina da scrivere, la sacca da golf, il casco di Tea Stilton, libri, oggetti ispirati alle sue avventure, pannelli interattivi e naturalmente tanto formaggio, il cibo preferito del celebre topo. Ma soprattutto ci sarà il tempo. Tempo per leggere, per fermarsi, per inventare storie e lasciare lavorare la fantasia.

L'assessore alla Cultura Enza Dedali sottolinea come l'idea sia nata quasi per intuizione. "Grazie al lavoro dei nostri uffici abbiamo immaginato la presenza della Fondazione Geronimo Stilton a Palazzo Nota. È un progetto nato in tempi stretti ma che guarda molto lontano. Questo sarà uno spazio senza tempo, creativo, capace di stimolare bambini e famiglie. Geronimo è portatore di valori universali e saranno proprio questi valori il cuore dell'esperienza".

La sala non sarà visitabile soltanto nel giorno dell'inaugurazione. Dal 27 giugno entrerà stabilmente nella vita del Museo Civico. Le famiglie potranno prenotare gratuitamente uno spazio di un'ora per vivere lo studio di Geronimo Stilton, leggere insieme, giocare e lasciarsi trasportare dalla fantasia. "Per noi è solo l'inizio", aggiunge Dedali. "Da qui nasceranno nuove attività insieme alla Fondazione".

In un tempo in cui i bambini trascorrono sempre più ore davanti a uno schermo, Sanremo sceglie di investire nella fantasia. Lo fa affidandosi a un personaggio che, da oltre vent'anni, continua a ricordare ai più piccoli che il coraggio non significa non avere paura, ma affrontarla. E che la gentilezza, spesso, è la forma più bella dell'avventura.

Più che una nuova sala museale, quella che apre a Palazzo Nota è una porta sull'immaginazione. Un luogo destinato a far incontrare libri, famiglie e bambini, dove ogni visita potrà trasformarsi nell'inizio di una nuova storia.

Secondo me questo taglio è più caldo, emozionale e "da prima pagina": il protagonista non è il comunicato, ma la storia del legame tra Elisabetta Dami, Geronimo Stilton e Sanremo. Risulta anche molto più originale rispetto a un classico pezzo di presentazione dell'evento.