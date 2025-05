Sanremo, incidente in via San Francesco: Audi invade la corsia opposta e centra una Panda (Foto e video)

Paura nel tardo pomeriggio di oggi in via San Francesco, nei pressi di Tortosa Gomme, dove si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto due auto. A scontrarsi sono stati un’Audi Q6 con targa tedesca e una Fiat Panda bianca, a bordo della quale si trovavano tre persone.

Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, la Q6 – con a bordo tre persone di nazionalità tedesca – stava salendo a velocità sostenuta e avrebbe improvvisamente invaso la corsia opposta, colpendo prima una Golf (senza arrecare troppi danni) e poi centrando in pieno la Panda che procedeva regolarmente nel senso opposto di marcia.

L’impatto è stato violento e ha richiesto l’immediato intervento dei soccorsi: sul posto sono arrivati i sanitari del 118 di Sanremo Soccorso e della Misericordia di Sanremo ODV, insieme ai vigili del fuoco, la polizia di stato e alla polizia municipale.

A bordo della Panda viaggiavano un uomo di 80 anni e una donna di 45, rimasti incastrati tra le lamiere. Per estrarli si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Entrambi sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale di Sanremo: uno per un trauma toracico, l’altra per un trauma cranico.

I tre ragazzi a bordo dell’Audi sono usciti illesi in autonomia dalla propria auto, mentre il conducente, inizialmente sottoposto all’alcoltest, si è poi rifiutato di completare la procedura tra momenti di tensione. Tutti e tre i passeggeri del SUV saranno accompagnati presso i comandi della Polizia e della Polizia Locale per gli accertamenti del caso.

La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso, la messa in sicurezza dei veicoli e i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Le forze dell'ordine stanno ora indagando per chiarire eventuali responsabilità e accertare se la velocità eccessiva dell’Audi sia stata una delle cause principali dello schianto.