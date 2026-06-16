Sanremo, 22enne ubriaco dà in escandescenze in piazza Bresca: intervengono Polizia e 118

Un giovane 22enne ubriaco dà in escandescenze e, poco dopo la mezzanotte, si sono vissuti momenti di apprensione in piazza Bresca a Sanremo. Ancora da ricostruire con precisione, da parte degli agenti del Commissariato, quanto avvenuto nella notte appena trascorsa. Sembra che il giovane, che aveva bevuto molto, ha iniziato a creare problemi all’interno del dehors di un locale.

Sono stati chiamati immediatamente gli agenti del Commissariato ed è intervenuto anche il personale medico del 118. Il 22enne è stato fermato e poi portato in ospedale per le cure del caso. In queste ore gli agenti stanno verificando le immagini delle telecamere presenti sulla piazza per capire con precisione la dinamica dei fatti. Ancora una volta, purtroppo, è stato protagonista l’alcol e fortunatamente i danni sono stati limitati.