Vallecrosia, sport e solidarietà: in tanti alla "Passeggiata sotto le stelle" (Foto e video)

Sport e solidarietà a Vallecrosia. In tanti hanno partecipato alla Passeggiata sotto le stelle andata in scena ieri sera sul lungomare. La marcia podistica non competitiva, proposta dall'Asd Atletica Vallecrosia con il patrocinio del Comune, aveva, infatti, una finalità benefica: parte del ricavato sarà devoluto a Gaslininsieme Ets.