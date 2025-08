Maltempo, scatta l'allerta gialla per temporali su tutta la Liguria

Scatta l'allerta gialla su tutta la Liguria per il maltempo. Arpal conferma che la chiusura è prevista alle 18 di oggi.

Nella tarda notte una cella temporalesca si è sviluppata a est del savonese, sfruttando la convergenza dei venti, e si è poi spostata lentamente verso est. Rovesci di forte intensità tra Savona e Genova, poi di nuovo intensi prima su Pegli e Sestri e, infine, sui quartieri orientali della città.

Intensità molto forti verso le 8 su Bargagli (116-120 mm nell’ora), ancora forti temporali su Borzonasca e Cabanne alle 11. La cella è stata forte, poco mobile, rigenerata ma non stazionaria, con downburst e raffiche fino a circa 70 km/h e numerose fulminazioni.

Un secondo passaggio perturbato, più veloce, passerà nella tarda serata odierna: produrrà effetti soprattutto su Toscana e Italia centrale ma potremo avere residue precipitazioni su La Spezia.

Instabilità prevista ancora oggi, permane, infatti, alta probabilità di temporali forti nel pomeriggio odierno, con precipitazioni temporalesche a ridosso dei rilievi possibili fino a notte. Da lunedì rimonta anticiclonica importante con condizioni stabili e asciutte.

La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta. In caso di eventi intensi, durante l’allerta sarà pubblicato il monitoraggio sul sito https://allertaliguria.regione.liguria.it/. Per consultare l’andamento del meteo con i dati in tempo reale andare su https://omirl.regione.liguria.it/ (da pc) e la app METEO3R (da cellulare).