Musica e amore per la città: l'Orchestra Filarmonica Giovanile Città di Ventimiglia lancia il nuovo brano "Aritmia d'un cuore" (Foto e video)

Una serata dedicata alla musica, alla tradizione e all'amore per Ventimiglia. Tante persone ieri sera si sono riunite presso il chiostro di Sant'Agostino per il concerto dell'Orchestra Filarmonica Giovanile Città di Ventimiglia, diretta dal maestro Franco Cocco: "Rinascita di una melodia".

Il folto pubblico presente ha cantato, si è divertito e commosso ascoltando i brani proposti sia in dialetto che di Ennio Morricone. Momento centrale della serata è stata la presentazione del nuovo brano ventimigliuso: "Aritmia d'un cuore", musica dello storico maestro ventimigliese Luigi Cebrelli riportata oggi alla luce grazie al lavoro del maestro Franco Cocco, che ne ha curato l’arrangiamento per formazione bandistica, l’adattamento e il testo in dialetto ventimigliese. "Il brano racconta l’emozione di chi arriva a Ventimiglia e, davanti al suo mare, ai carruggi della città alta e ai suoi luoghi più suggestivi, sente il cuore battere in modo diverso" - dice il maestro Franco Cocco - "E' un brano che mi ha dato il mio maestro Adelio Biancheri, che suonava sempre con il maestro Cebrelli. Era un brano per fisarmonica. Dopo diversi anni è uscito fuori questo brano e così ho deciso di arrangiarlo per banda perché è l'unica maniera per farlo sentire a tutti. I miei figli non contenti mi hanno detto di metterci due parole e così ci ho provato. Ho messo le parole facendo riferimento ad alcune bellezze di Ventimiglia, come i giardini Hanbury, i Balzi Rossi e le Calandre. Ho fatto leggere il testo in ventimigliuso a Marco Scullino che mi ha dato la benedizione".

Per l'occasione erano presenti anche il sindaco Flavio Di Muro che ha ricevuto una copia del testo scritto e della musica di 'Aritmia d'un cuore', il vicesindaco Marco Agosta e il consigliere comunale Matteo Ambesi. "C'è una bella rappresentazione dell'Amministrazione comunale per rendere omaggio all'orchestra del maestro Franco Cocco al quale dedicheremo il San Segundin di quest'anno" - dice il sindaco Flavio Di Muro - "Il caro maestro ha tanto da lavorare per la città che ha bisogno di emozioni, entusiasmo e di ritrovare quel senso di comunità".

Una copia di 'Aritmia d'un cuore' è stata donata anche a Sergio Pallanca, presidente del Comitato Pro Centro Storico di Ventimiglia che, insieme al sindaco Flavio Di Muro, ha conferito un importate riconoscimento al maestro: socio onorario dell'associazione Comitato Pro Centro Storico per "l'attività svolta per il bene della città" e ha consegnato, in anteprima, la locandina del San Segundin 2026.

Anche Marco Scullino, console della Cumpagnia d'i Ventemigliusi, ha ottenuto una copia di 'Aritmia d'un cuore': "Siamo onorati di poter aggiungerlo a quello che è il patrimonio musicale ventimigliese" .

"Desidero ringraziare il maestro Franco Cocco per aver voluto condividere i momenti importanti della sua vita insieme a me" - afferma don Ferruccio, parroco della parrocchia di Sant'Agostino - "E' un'amicizia davvero personale, profonda e discreta che nasce da una stima reciproca. Volevo poi ringraziarlo per la sua immensa pazienza educativa, il lavoro educativo che ha fatto negli anni a Ventimiglia con i giovani. Educare i giovani alla bellezza, all'arte e far capire a loro che la bellezza e l'arte sono frutti di sacrificio, di studio, di esercizio e anche di errori, compresi e accettati. Orchestra significa saper andare d'accordo, trovare l'armonia tutti insieme, ognuno è valorizzato per lo strumento che ha, per la sua voce e per le sue doti. I sogni sono giovani e Franco ha saputo credere nei sogni dei giovani, investire nei giovani e lavorare con loro e, si sa, chi sta con i giovani non invecchia, rimane giovane".

Infine, Skippa Man dell'associazione Arte ha consegnato una sua opera al maestro Franco Cocco: "Sono molto emozionato, sono contento di essere qua con voi".