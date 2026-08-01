Dopo il bagno di folla, il Sanremo One Night Summer Hits rilancia: Baby K, Grelmos e Raffaele Renda sul palco di Pian di Nave

Dopo il successo del debutto, il One Night Summer Hits è pronto a tornare a far ballare Sanremo. Questa sera, sabato 1 agosto, il palco di Pian di Nave ospiterà il secondo appuntamento della manifestazione ideata e diretta da Giuseppe Grande, che nelle scorse settimane aveva richiamato migliaia di persone, molte delle quali arrivate anche da fuori città, confermando la capacità dell'evento di attrarre pubblico ben oltre i confini del Ponente ligure.

L'appuntamento prenderà il via alle 21, con ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili. Una formula che punta ancora una volta a mescolare pop, dance e nuove tendenze musicali, rivolgendosi soprattutto al pubblico più giovane senza rinunciare ai grandi nomi.

Ad aprire la serata sarà Baby K, protagonista di un concerto pensato per ripercorrere i brani che l'hanno resa una delle artiste pop più popolari degli ultimi anni. Per la cantante è stata inoltre studiata una scenografia dedicata, fortemente voluta dal direttore artistico Giuseppe Grande, per rendere ancora più spettacolare la sua esibizione.

Subito dopo sarà il momento di uno degli appuntamenti più attesi della serata. A salire sul palco sarà infatti Grelmos, artista e creator tra le più seguite del panorama italiano, protagonista di uno show di circa venti minuti costruito come un vero evento. Negli ultimi mesi Grelmos è diventata una presenza fissa nei festival e negli appuntamenti musicali più importanti, collezionando richieste non solo in Italia ma anche all'estero, tanto da essere oggi una delle performer più ricercate del circuito nazionale. Una presenza sulla quale Giuseppe Grande ha puntato con decisione per arricchire il cartellone del One Night Summer Hits.

A chiudere la serata sarà Raffaele Renda, cantante conosciuto dal grande pubblico grazie al percorso nella scuola di Amici 2021, pronto a riportare sul palco la componente più emozionale della serata con la sua voce e il suo repertorio. A condurre l'evento sarà Vanessa Minotti, volto noto della televisione, chiamata ad accompagnare il pubblico tra le diverse esibizioni.

Dopo una prima serata che ha trasformato Pian di Nave in una grande arena a cielo aperto, il One Night Summer Hits punta ora a confermare il proprio successo. La formula resta la stessa: grandi artisti, spettacolo e ingresso gratuito, con l'obiettivo di rendere Sanremo uno dei punti di riferimento dell'estate musicale della Riviera. Tra il ritorno di Baby K, l'energia di Grelmos e l'intensità di Raffaele Renda, gli ingredienti per un'altra notte di musica sembrano esserci tutti.