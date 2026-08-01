Organo e violino, concerto di Marco Peron e Vincenzo Città a Bordighera Alta

Musiche del 1700 e del 1800 all'organo e al violino. Questa sera, sabato 1° agosto, alle 21.15, presso la chiesa di Santa Maria Maddalena a Bordighera Alta andrà in scena un concerto di Marco Peron in duo col violinista Vincenzo Città.

In occasione della Festa dell’Assunta, il M° Marco Peron all’organo e il M° Vincenzo Città al violino presenteranno un concerto dedicato alla figura di Maria con musiche di Gabrieli, Tartini, Martini, Galuppi, Corelli, Mozart e Saint Saens. "Il programma prevede musiche del 1700 e del 1800 prevalentemente italiane con brani di grande valenza spirituale e culturale ma anche di facile e piacevole ascolto" - fanno sapere gli organizzatori - "L’organo della parrocchiale è un pregevole strumento storico costruito dall’organaro Lorenzo Paoli nel 1872, restaurato dalla ditta Marzi nel 2000 e riportato all’antico splendore, il cui suono si fonde mirabilmente con quello del violino nell’acustica della Chiesa, anch’essa recentemente restaurata e che mostra ora il suo magnificente tesoro di stucchi e affreschi, che sono stati per decenni invisibili. L’ingresso è libero, la cittadinanza e gli ospiti sono invitati".

Il maestro Marco Peron è laureato in Organo e Composizione organistica presso il Conservatorio di Musica "N. Paganini" di Genova, sotto la guida del professor Bartolomeo Gallizio. Ha approfondito la conoscenza della musica antica italiana, spagnola, tedesca e inglese, grazie agli insegnamenti di musicisti riconosciuti a livello internazionale. È organista presso la Chiesa Abbaziale di Bordighera Alta. Si propone come solista, in duo (pianoforte e organo o Harmonium, organo e clarinetto, organo e violino) e in diverse altre formazioni, esibendosi in Italia e all'estero. Ha svolto e svolge attività di collaborazione con vari cori regionali e società musicali impegnati nei più diversi repertori. È stato insegnante di Organo, Armonia e Gregoriano presso l'Istituto Diocesano di Musica Sacra della Diocesi di Ventimiglia-Sanremo e segretario dell'Ufficio diocesano di Musica Sacra. Ha, inoltre, collaborato con la Filarmonica "Amici dell'Arte" di Noli. È stato maestro accompagnatore del Coro Polifonico Città di Ventimiglia.

Il M° Vincenzo Città si diploma brillantemente in qualità di violinista nel 1990. Le sue capacità tecnico artistiche lo portano presto a collaborare con le più grandi orchestre, tra le quali il Teatro alla Scala, dove si trova impegnato con i più grandi solisti e direttori d'orchestra del mondo, tra i quali Riccardo Muti. Tutt'oggi è ancora chiamato a far parte della Filarmonica della Scala e dei Cameristi della Scala, con i quali svolge tournèe mondiali. Dal 1997 è prima parte nell'Orchestra Sinfonica di Sanremo. E’ attivo sia nell'insegnamento che nella musica da camera, svolgendo il ruolo di primo violino in diversi quartetti ed ensemble musicali. A tal proposito si ricordano le registrazioni in cd dei quartetti inediti del compositore Franco Margola.