Sanremo, stagione concertistica internazionale 2026: concerto "Amor y pasiòn" a Palazzo Roverizio

Nella splendida cornice dello storico Palazzo Roverizio a Sanremo, domenica 2 agosto alle 21 una magnifica sorpresa per la Stagione Concertistica Internazionale 2026 "I Concerti di Villa Nobel" - Estate Musicale - VIII° edizione, promossa e organizzata dall'associazione Musica a Santa Tecla: "Amor y pasion", un entusiasmante viaggio musicale fra colto e popolare con il violino della straordinaria Edua Zadory, rinomata virtuosa di fama internazionale, accompagnata al pianoforte da Hernan Quintela che presenterà al pubblico un programma assolutamente emozionante e coinvolgente.

Dalle atmosfere argentine di Piazzolla, Zirpoli, Juan Carlos Cobian e dello stesso Hernan Quintela, sino alle pagine contemporanee di Williams e John Lennon intensamente interpretate dai due artisti che abbiamo l'onore di ospitare a Sanremo in occasione del loro tour in Europa in un momento ricco di emozioni da non perdere.

Come di consueto il concerto sarà preceduto da una presentazione storico - musicale a cura del professor Fabio Marra che introdurrà il pubblico nella dimensione artistica ed estetica delle numerose composizioni ed autori in programma. "L'ingresso è di 12 euro euro mentre è gratuito per i minori di 18 anni" - dicono gli organizzatori - "E' gradita la prenotazione chiamando lo 0184 -501017 o il338 -2987503".