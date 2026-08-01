Arma di Taggia riscopre la vela: domenica una giornata gratuita tra prove in mare e corsi per principianti

La vela torna protagonista ad Arma di Taggia. Dopo anni di assenza, domenica 2 agosto la Spiaggia dei Pescatori, in piazza Chierotti, ospiterà una giornata interamente dedicata alla scoperta di questo sport, con prove gratuite in mare e un piccolo corso introduttivo pensato per chi desidera avvicinarsi per la prima volta al mondo della navigazione.

L'iniziativa, organizzata da Arma Pesca, rappresenta una novità per il territorio. Prima della pandemia erano già state proposte attività legate al mare, ma mai un evento interamente dedicato alla vela con un'impostazione rivolta ai principianti. L'obiettivo è quello di riportare questa disciplina a disposizione della cittadinanza e dei tanti turisti che trascorrono l'estate sulla Riviera.

L'appuntamento si svolgerà dalle 10 alle 19 e sarà aperto a tutti, a partire dai bambini dagli 8 anni in su. Non è richiesta alcuna prenotazione: sarà possibile presentarsi direttamente in spiaggia e partecipare alle attività.

Per tutta la giornata gli istruttori accompagneranno i partecipanti alla scoperta delle imbarcazioni, illustrandone il funzionamento e i principi fondamentali della navigazione a vela. Oltre alla parte teorica, sarà possibile salire a bordo di catamarani e barche a vela per brevi uscite in mare.

Le partenze saranno continue nell'arco della giornata, così da consentire al maggior numero possibile di persone di vivere l'esperienza. Durata dei tragitti e modalità delle uscite dipenderanno però dalle condizioni del vento e del mare: saranno infatti gli istruttori a valutare di volta in volta il percorso più adatto, garantendo la massima sicurezza. L'evento si svolgerà esclusivamente in presenza di condizioni meteo favorevoli.

L'iniziativa vuole essere soprattutto un'occasione per avvicinare grandi e piccoli a uno sport profondamente legato al mare e alla tradizione della Riviera, facendo conoscere la vela attraverso un approccio semplice, pratico e accessibile. Un ritorno che punta a rilanciare una disciplina rimasta ferma per diverso tempo ad Arma di Taggia e a restituirla, almeno per un giorno, alla comunità e ai visitatori.