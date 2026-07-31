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Eventi | 31 luglio 2026, 18:51

Un successo "A forza di essere vento. Biamonti incontra De André" a San Biagio della Cima (Foto)

Incontro culturale e concerto dei Franziskani al centro polivalente Le Rose

Foto di Davide Primerano

Foto di Davide Primerano

"A forza di essere vento. Biamonti incontra De André" anima San Biagio della Cima. Un incontro tra letteratura e canzone d'autore e un concerto gratuito sono andati in scena domenica scorsa al centro polivalente Le Rose.

La serata, ideata e organizzata dal consigliere comunale Stefano Primerano con il patrocinio del comune di San Biagio della Cima, è iniziata con Corrado Ramella e Alessandro Castagnino. Un numeorso pubblico ha preso parte all'incontro culturale dedicato al legame tematico tra la scrittura ligure di Francesco Biamonti e la poesia in musica di Fabrizio De André. "Un'ora densa di emozioni che ha catturato l'attenzione di una platea attenta, guidata da Ramella e Castagnino attraverso le frontiere fisiche ed esistenziali dei due autori" - dice il consigliere comunale Stefano Primerano - "Particolarmente apprezzata l'alternanza degli interventi tratti da scritti, interviste e appunti dei due autori, estrapolati da Alessandro Castagnino e dall'associazione Amici di Francesco Biamonti, che hanno così dato voce e dignità a chi viaggia in direzione ostinata e contraria, agli emarginati, ai marinai, ai clandestini e ai passeurs nella splendida cornice della Liguria e del mar Mediterraneo".

La manifestazione è poi proseguita con una cena organizzata dall'associazione locale i 4 cantui, prima del gran finale: un emozionante concerto tributo a Fabrizio De André con i Franziskani. "Sul palco, i musicisti hanno ripercorso i grandi capolavori del cantautore genovese, un viaggio profondo attraverso i brani più rappresentativi delle tematiche a lui più care, capaci di regalare al pubblico un'atmosfera acustica di immenso impatto emotivo e di chiudere in trionfo una serata di altissimo valore culturale" - fa sapere Primerano.

Elisa Colli

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