Un successo "A forza di essere vento. Biamonti incontra De André" a San Biagio della Cima (Foto)

"A forza di essere vento. Biamonti incontra De André" anima San Biagio della Cima. Un incontro tra letteratura e canzone d'autore e un concerto gratuito sono andati in scena domenica scorsa al centro polivalente Le Rose.

La serata, ideata e organizzata dal consigliere comunale Stefano Primerano con il patrocinio del comune di San Biagio della Cima, è iniziata con Corrado Ramella e Alessandro Castagnino. Un numeorso pubblico ha preso parte all'incontro culturale dedicato al legame tematico tra la scrittura ligure di Francesco Biamonti e la poesia in musica di Fabrizio De André. "Un'ora densa di emozioni che ha catturato l'attenzione di una platea attenta, guidata da Ramella e Castagnino attraverso le frontiere fisiche ed esistenziali dei due autori" - dice il consigliere comunale Stefano Primerano - "Particolarmente apprezzata l'alternanza degli interventi tratti da scritti, interviste e appunti dei due autori, estrapolati da Alessandro Castagnino e dall'associazione Amici di Francesco Biamonti, che hanno così dato voce e dignità a chi viaggia in direzione ostinata e contraria, agli emarginati, ai marinai, ai clandestini e ai passeurs nella splendida cornice della Liguria e del mar Mediterraneo".

La manifestazione è poi proseguita con una cena organizzata dall'associazione locale i 4 cantui, prima del gran finale: un emozionante concerto tributo a Fabrizio De André con i Franziskani. "Sul palco, i musicisti hanno ripercorso i grandi capolavori del cantautore genovese, un viaggio profondo attraverso i brani più rappresentativi delle tematiche a lui più care, capaci di regalare al pubblico un'atmosfera acustica di immenso impatto emotivo e di chiudere in trionfo una serata di altissimo valore culturale" - fa sapere Primerano.