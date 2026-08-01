Shopping d’occasione, ad Arma di Taggia torna “U Giurnu du Rebaxiu” (Foto)

Torna il tradizionale e tanto atteso appuntamento con lo shopping d’occasione nel cuore di Arma di Taggia. Domenica 2 agosto, dalle 8 alle 19, si terrà la nuova edizione de “U Giurnu du Rebaxiu”, la celebre vendita al ribasso che unisce il tessuto commerciale locale in una grande festa all'aperto.

L'iniziativa è organizzata da Confcommercio Imperia (Sede di Arma di Taggia) con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Taggia (Assessorato al Turismo e Commercio). Per tutta la giornata, residenti e turisti avranno la possibilità di passeggiare tra le attività commerciali e scoprire moltissime offerte a prezzi d'occasione.

L'evento di quest'anno si svilupperà lungo un percorso pedonale che toccherà i punti nevralgici del centro cittadino: via Cornice, via Blengino, via Boselli. Ad arricchire l'esperienza dello shopping non mancherà l’intrattenimento musicale.

Dalle 18, i riflettori si accenderanno sul Fashion Show Itinerante. Una sfilata di moda dinamica e suggestiva che si snoderà tra le vie cittadine, celebrando lo stile e le collezioni dei negozi locali.