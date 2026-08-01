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Attualità | 01 agosto 2026, 16:17

Esodo estivo, traffico intenso in autostrada: quattro chilometri di coda tra Bordighera e il confine di Stato

Rallentamenti e code sull'A10

Foto d'archivio

Foto d'archivio

Traffico intenso in autostrada. Il primo fine settimana di agosto segna l'avvio del grande esodo estivo. Nella giornata odierna si sono, infatti, registrati rallentamenti e code sull'A10 tra Bordighera e il confine di Stato.

Nel pomeriggio odierno, in particolare, si è formata una coda di quattro chilometri tra Bordighera e la barriera di confine di Stato in direzione Francia. Si sono, inoltre, registrate code a tratti per due chilometri prima dello svincolo di confine di Stato e la barriera di Ventimiglia in direzione Genova. Coda in entrata, pure, al casello di Ventimiglia in entrambe le direzioni.

Si prospetta un weekend da bollino rosso visto che sia italiani che stranieri sono in viaggio, diretti verso località di villeggiatura e di mare, per godersi le vacanze estive.

 

Elisa Colli

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