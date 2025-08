Sanremo: area cani di lungomare Calvino nel degrado, protocollata oggi in comune una petizione firmata da 100 residenti

“L’area cani di San Martino è molto bella ma per chi vive in centro, soprattutto gli anziani, è difficile da raggiungere e sarebbe bello poter avere un’area ben curata come quella anche sul lungomare Calvino, dove è in condizioni di degrado”.

Sono le parole della portavoce di 100 sanremesi che, questa mattina, hanno protocollato al Sindaco di Sanremo, Alessandro Mager, una petizione con altrettante firme, per chiedere il miglioramento dell'area cani sul lungomare Italo Calvino. “Anche se è stato fatto un lavoro di sistemazione attiguo – prosegue - ma relativo solo al parcheggio ed alle tubazioni di una fontana all’interno dell’area che fortunatamente non perde più, riversa in condizioni disastrose ed è ormai inaccessibile per chi ha la necessità di lasciare un po’ libero il proprio il cane, trovando all’interno buche ed un terreno dissestato”.

Pur apprezzando l’intervento eseguito nei giorni scorsi e terminato dal Comune, i proprietari dei cani che vorrebbero utilizzare l’area tra lungomare Calvino e via Adolfo Rava, hanno presentato la petizione per chiedere un lavoro definitivo sull’area, magari allargandola a quella attigua, anch’essa in condizioni pessime.

I fruitori dell’area cani, inoltre, hanno evidenziato nella lettera ulteriori problemi che vengono riscontrati, soprattutto al mattino, quando trovano all’interno diversi clochard o senza tetto, che dormono a terra o sulle panchine: “Nulla contro di loro – ci hanno detto – perché ci troviamo di fronte a persone con tanti problemi ma, purtroppo, molto spesso questi reagiscono in malo modo e risultato a volte aggressivi contro di noi”.

“Siamo 100 proprietari di cani ‘sfiniti’ – terminano i firmatari - dalle difficoltà ed abbiamo deciso di chiedere al Sindaco un intervento, affinchè si possa lavorare ad un progetto simile a quello di San Martino. Al momento è stata solo sistemata la fontanella che, con le sue perdite d’acqua, creava anche una zona paludosa. Per questo ringraziamo il comune ma l’area rimane in pessime condizioni e pericolosa, come detto, per alcune presenze non consone”.