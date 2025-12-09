Taggia verso la Bandiera Verde, prima riunione operativa per il progetto Eco-Schools della FEE

Si è svolta nei giorni scorsi la prima riunione del comitato Eco-Schools alla presenza dei rappresentati delle scuole aderenti al programma della Foundation for Environmental Education (FEE) per il rilascio della prestigiosa Bandiera Verde, il vessillo che certifica l’impegno ambientale e la promozione della sostenibilità all’interno degli istituti scolastici.

Erano inoltre presenti l’assessore Manuel Fichera e la dott.ssa Albina Savastano referente FEE, ente responsabile anche per la celebre Bandiera Blu.

Ogni scuola, durante il corso dell’anno scolastico, porterà avanti un progetto per educare i giovani studenti e sensibilizzare in merito alla difesa dell’ambiente e della natura. Di seguito i titoli dei progetti presentati durante la riunione:

· Per la scuola Pastonchi di Arma di Taggia era presente Elena Becchio. Titolo del progetto: “Esploratori del Blu: la Liguria in fondo al mare”

· Per la scuola primaria Mazzini di Levà era presente Michela Marmo. Titolo del progetto: “RISPARMI-AMO”

· Per la scuola primaria Soleri di Taggia era presente Caterina Ratto. Titolo del progetto: “Insectopolis”

· Per le scuole del Comune di Triora erano presenti Gianna Ozenda e AnnaMaria Mantica. Titolo del progetto: “La nostra scuola esempio di Buone Pratiche energetiche”

L’assessore Manuel Fichera commenta: “Con grande piacere sosteniamo anche quest’anno il progetto Eco-Schools. Educare le nuove generazioni è fondamentale per il futuro della nostra comunità. Sono loro, inoltre, a portare a casa le buone pratiche ambientali imparate a scuola. Un circolo virtuoso che ha grandi benefici. Un doveroso ringraziamento alla FEE, ai dirigenti scolastici, ai maestri e alle maestre per l’impegno che ogni anno mettono in questo progetto. Non vediamo l’ora di vedere nuovamente la Bandiera Verde sventolare sui nostri plessi scolastici.”