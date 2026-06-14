Marcello Tamborrini, le ricerche continuano anche oggi: domani il vertice decisivo sul futuro delle operazioni

Proseguiranno anche nella giornata di oggi le ricerche di Marcello Tamborrini, l'80enne di Pigna scomparso dalla mattinata di lunedì dopo essersi allontanato autonomamente dalla propria abitazione. Nonostante il massiccio dispiegamento di uomini e mezzi messo in campo negli ultimi giorni, dell'uomo, affetto da Alzheimer, non è stata ancora trovata alcuna traccia.

Le operazioni hanno visto impegnati i vigili del fuoco dei distaccamenti di Ventimiglia e Cuneo, la Protezione civile, le autorità competenti, le squadre di soccorso e il sindaco di Pigna, Roberto Trutalli. Nei giorni scorsi sono stati impiegati anche gli elicotteri dei Vigili del Fuoco per sorvolare le aree più impervie, mentre il nucleo cinofili ha battuto sentieri e zone boschive alla ricerca di eventuali indizi utili. A supporto delle attività è intervenuta inoltre la squadra Sapr del comando di Cuneo, specializzata nell'utilizzo di droni per le perlustrazioni nei punti più difficili da raggiungere.

Le ricerche andranno avanti ancora per tutta la giornata odierna, nella speranza che possa emergere qualche elemento decisivo per il ritrovamento dell'anziano. Nella mattinata di domani, invece, è prevista una riunione operativa tra i soggetti coinvolti nelle attività di soccorso per fare il punto della situazione e valutare se proseguire ulteriormente con il dispositivo di ricerca oppure rimodulare gli interventi.

Resta invariato l'appello dei familiari: chiunque abbia visto Marcello Tamburrini o sia in possesso di informazioni utili è invitato a contattare immediatamente il 112.