Incidente tra due camion sull’A10, 12 chilometri di coda tra Savona e Finale: un ferito grave (Foto)

Gravi disagi alla circolazione nel tardo pomeriggio sull’A10, dove un incidente avvenuto sulla carreggiata in direzione Ventimiglia ha provocato 12 chilometri di coda tra Savona e Finale Ligure e pesanti ripercussioni anche sulla rete stradale secondaria. L’allarme è scattato poco prima delle 19.30 nel tratto compreso tra Feglino e Finale Ligure, all’altezza del chilometro 61+600. Secondo le prime informazioni, ancora in fase di ricostruzione, il sinistro ha coinvolto due mezzi pesanti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, l’automedica del 118 Sierra4 e due ambulanze della Croce Bianca di Finale Ligure e della Croce Bianca di Spotorno, oltre alle forze dell’ordine e al personale del concessionario autostradale. Le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza si sono protratte per diverse ore.

Una delle due persone coinvolte è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, mentre l’incidente ha causato una lunga paralisi della circolazione lungo il tratto interessato. Nel tentativo di evitare la coda, numerosi automobilisti hanno scelto di uscire ai caselli di Feglino e Spotorno, riversandosi sulle strade alternative, in particolare lungo la Sp27, dove si è registrato un intenso via vai di mezzi e ulteriori rallentamenti.