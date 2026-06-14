Sanremo, incendio di un'auto in via Galileo Galilei: il coraggio di due cittadini evita conseguenze ben più gravi (Foto)

Un gesto di prontezza, coraggio e senso civico che merita di essere ricordato. È quello compiuto da Yuri Marchetto e Wajdi Juoni, intervenuti tempestivamente per fronteggiare un incendio divampato in settimana, in via Galileo Galilei, all'altezza del civico 179, evitando conseguenze che avrebbero potuto assumere proporzioni ben più gravi. Proprio per questo, il nostro lettore Fabrizio ci ha scritto per ringraziarli.

"Le fiamme - ha detto - avrebbero potuto raggiungere un serbatoio, con il concreto rischio di provocare un'esplosione. Non solo: il rogo avrebbe potuto estendersi anche ai terrazzi delle abitazioni sovrastanti, mettendo in pericolo residenti e proprietà. Alcuni scooter parcheggiati nelle vicinanze hanno riportato lievi danni, ma il tempestivo intervento dei presenti ha impedito che la situazione degenerasse ulteriormente. Un particolare encomio va inoltre rivolto all'uomo che ha scelto di intervenire spontaneamente nelle prime fasi dell'emergenza. Ha volontariamente operato nell'intervento di spegnimento, ottenendo il tempo necessario affinché i Vigili del Fuoco potessero arrivare e completare le operazioni in sicurezza. Il suo contributo, insieme a quello di Yuri Marchetto si è rivelato fondamentale per contenere il pericolo e scongiurare conseguenze potenzialmente drammatiche".

Un episodio che testimonia come il coraggio, il senso di responsabilità e la solidarietà tra cittadini possano fare la differenza nei momenti più critici, meritando il sincero ringraziamento e il riconoscimento della comunità.