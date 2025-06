Sanremo rinnova il cuore della città: pubblicata la procedura per l'affidamento dei lavori di restyling del quartiere Borgo (Foto)

E’ stata pubblicata la procedura per aggiudicare i lavori riguardanti la riqualificazione urbana del Borgo di Sanremo, con il restyling dell’infrastruttura stradale e con l’implementazione di uno spazio pubblico comunale. La scadenza della gara è per le 8:55 del 25 giugno prossimo e, subito dopo l’apertura delle buste. Gli interessati potranno anche chiedere un sopralluogo, facendo richiesta al comune entro il 23 giugno.

L'intervento, per un importo totale di 500mila euro, intende migliorare l’organizzazione urbana e di conseguenza la qualità della vita degli abitanti. L’area interessata dal progetto rappresenta il fulcro di un quartiere densamente popolato, dove sono presenti numerose attività commerciali e servizi al cittadino. La zona costituisce anche un incrocio stradale di tre vie (via Pietro Agosti, via Galileo Galilei e via Martiri della Libertà) e l’ingresso/uscita dell’Aurelia Bis.

L’intervento prevede un ridisegno globale di tutta l’area, con un’implementazione dello spazio a servizio dei cittadini ed una maggiore qualità degli spazi pubblici, una riorganizzazione dell’infrastruttura stradale ed un miglioramento della sicurezza. Il progetto sarà infatti finalizzato alla riduzione della velocità di attraversamento e di immissione dei veicoli, alla messa in sicurezza dei percorsi e degli attraversamenti pedonali, all’incremento delle aree pedonali e di sosta.

Tutto questo avverrà tramite:

- l’eliminazione della mini rotonda a centro strada

- lo spostamento a monte della carreggiata

- la realizzazione di uno spartitraffico a raso (per indurre la riduzione della velocità)

- l’apposizione di specifica segnaletica stradale per la sicurezza

- l'inserimento di aree di sosta

- la realizzazione di nuovo arredo urbano

- l’incremento di aree pedonali e del verde pubblico.

La problematica dei parcheggi sarà risolta inserendo il disco orario (30 minuti) durante l’apertura degli esercizi commerciali. Un altro intervento riguarderà la riqualificazione estetica e funzionale di un’area verde, attualmente abbandonata ed in uno stato di degrado, situata al di sotto della strada in prossimità dell’incrocio al termine di via Pietro Agosti.

Il progetto prevede un reinserimento dell’area in questione nel contesto urbanistico, attraverso la creazione di due quote differenti con nuova pavimentazione, elementi di arredo e verde pubblico. L’intervento permetterà quindi di far rivivere il sito, donandogli il decoro che merita e dando ai pedoni la possibilità di sostare e godere dello spazio urbano riconvertito e restituito alla città. Quindi, il risultato dell’operazione globale sarà la trasformazione dell’area in una zona a mobilità lenta, con una moderazione del traffico ed una generale riqualificazione ambientale a vantaggio della qualità della vita e della socialità, in un nuovo e riqualificato luogo di incontro.

I lavori dovranno terminare entro la fine del 2025.