Sanremo: piange Ewerton e Whalid: il cordoglio del sindaco Alessandro Mager per la tragedia in mare

Il sindaco Alessandro Mager, a nome di tutta l'Amministrazione comunale, ha espresso il proprio profondo cordoglio per la tragica scomparsa di Ewerton Bernardo Dos Santos e Whalid Sobi, i due giovanissimi ragazzi che hanno perso la vita a seguito di un incidente in mare verificatosi a Ventimiglia. Una notizia che ha sconvolto l'intera comunità, lasciando sgomento e dolore tra cittadini e istituzioni. In queste ore di lutto, il primo cittadino ha voluto far giungere la vicinanza della città ai familiari delle vittime.

«In questo momento di grande dolore, tutta la comunità si stringe in un abbraccio alle famiglie di Ewerton Bernardo Dos Santos e Whalid Sobi», ha dichiarato il sindaco Mager, interpretando il sentimento condiviso da tutta Ventimiglia. Il pensiero dell'Amministrazione comunale è rivolto ai genitori, ai parenti e agli amici dei due ragazzi, chiamati ad affrontare una perdita tanto improvvisa quanto devastante. La città si raccoglie nel silenzio e nel rispetto, unita nel ricordo di due giovani vite spezzate troppo presto da una tragedia che ha profondamente colpito il territorio.

Ventimiglia si ferma nel dolore, stringendosi attorno alle famiglie di Ewerton e Whalid con affetto, partecipazione e sincera vicinanza.