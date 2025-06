Sanremo: saldata la tubazione della fognatura al porto, sistemi già in funzione e attesa per la balneazione (Foto)

E’ stata completata nella notte la saldatura della grossa tubazione che, nella serata di martedì è esplosa in corso Nazario Sauro al porto vecchio di Sanremo, provocando la rottura della fognatura e il conseguente divieto di balneazione su tutto il litorale.

Non appena scoperto il guasto sono iniziati i lavori di Rivieracqua che, insieme alle ditte specializzate ‘Marino’ e ‘Rse’ si è messa al lavoro, giorno e notte per risolvere un problema che, oltre a bloccare la balneazione ha anche costretto alla chiusura della via portuale di fronte ai ‘baretti’. Da questa notte le tubature sono nuovamente in funzione e sono stati riattivati tutti i sistemi fognari, compresi quelli di depurazione. Al momento corso Nazario Sauro è ancora chiuso al traffico ma, nel corso della giornata il cantiere verrà a mano a mano ridotto e verrà istituito il senso unico alternato.

Entro la giornata di domani, sarà parzialmente riaperta la circolazione. Nei primi giorni della settimana prossima sarà eseguito il ripristino completo del manto stradale e chiuso definitivamente il cantiere. In mattinata il Comune chiederà ad Arpal di eseguire le analisi della acque, anche se non sarà facile poter revocare il divieto di balneazione per il fine settimana che si preannuncia particolarmente caldo.