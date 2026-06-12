Bimba morta a Bordighera, il Comune si costituisce parte civile

Il comune di Bordighera ha deciso di costituirsi parte civile nel procedimento penale sulla morte della bimba di due anni, avvenuta lo scorso febbraio. E' stato stabilito, questa mattina, nel corso della prima Giunta comunale guidata dal neosindaco donna Marzia Baldassarre.
Tra i vari argomenti affrontati in Giunta è stata, infatti, approvata una specifica deliberazione per consentire all'ente di prendere parte al processo.
Il Comune potrà, dunque, partecipare alle varie fasi del procedimento e depositare, in caso, eventuale documentazione ritenuta utile a sostenere le proprie ragioni. Verrà, perciò, incaricato un professionista esterno, esperto in diritto penale, per tutelare l'ente e accertare la verità.