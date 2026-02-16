Perinaldo, il padre del compagno della mamma della bimba morta a Bordighera: "Mio figlio è innocente"

“Mio figlio non c’entra nulla. E’ innocente, ci metto la mano sul fuoco” - ha detto il padre del compagno della mamma della bimba di due anni, morta lo scorso lunedì a Bordighera, giunto nel pomeriggio odierno nella casa del figlio a Perinaldo, da questa mattina sotto l’attenta ispezione dei Ris per i dovuti accertamenti.

“Io non c’centro nulla con questa storia e non voglio saperne niente” - ha dichiarato alterato per la presenza dei giornalisti davanti al cancello dell'abitazione - “Mio figlio è nel letto mezzo morto. Mi hanno chiamato per venire a prendere i cani. Non vi nascondo niente, andate da mio figlio se volete qualcosa”.

Inoltre, ha sottolineato, riferendosi alla mamma della bimba di due anni: “Lei si deve prendere le sue responsabilità”. Il signore alla fine se ne è andato via senza i cani.