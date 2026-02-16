A10, camion in fiamme tra Aeroporto e Pegli in direzione Ponente: autostrada chiusa fino all'allacciamento con la A7

AGGIORNAMENTO ORE 16

È stata estesa da Genova Aeroporto all'allacciamento con l'A7 la chiusura temporanea precedentemente disposta per il tratto compreso tra Genova Aeroporto e Genova Pegli, in direzione Savona, sulla A10. La chiusura è stata disposta per consentire il deflusso in sicurezza del traffico rimasto bloccato in coda, all'interno del tratto chiuso, all'altezza del km 5, dove un mezzo pesante ha preso fuoco. Le operazioni di spegnimento del mezzo sono ancora in corso. Agli utenti provenienti da Genova e diretti verso Savona, si consiglia di uscire a Genova Ovest, di percorrere la Strada Statale 1 Aurelia e rientrare in autostrada alla stazione di Genova Pegli. Per le lunghe percorrenze, a chi è diretto verso Torino, si consiglia di percorrere l'A7 verso Nord, quindi la Diramazione Predosa-Bettole per immettersi in A26 verso Nord.

Paura nel primo pomeriggio di oggi sull'autostrada A10 Genova-Ventimiglia. Nel tratto compreso tra Genova Aeroporto e Pegli un camion carico di bobine di carta che viaggiava in direzione ponente, per cause ancora da chiarire, ha preso fuoco. Un incendio che ha avvolto completamente il mezzo in pochi minuti e che si è propagato anche ai pannelli fonoisolanti. Solo la prontezza di riflessi dell'autotrasportatore ha evitato il dramma: l’uomo è riuscito a intuire il pericolo, accostando il mezzo e scendendo in tempo dalla cabina di guida prima che l’incendio si propagasse. Sul posto sono in corso le operazioni di soccorso. La circolazione è stata completamente bloccata in direzione Savona. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco, impegnate a domare le fiamme che hanno interessato gran parte della carreggiata, insieme alle pattuglie della Polizia Stradale e al personale della Direzione 1° Tronco di Genova Autostrade per l'Italia.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti con due squadre ed una autobotte per la riserva d'acqua. Durante l'intervento è stato adoperato del liquido schiumogeno che ha permesso di estinguere il rogo. Al momento si registrano due chilometri di coda in direzione Genova. Agli utenti provenienti da Genova e diretti verso Savona, dopo l'uscita obbligatoria a Genova Aeroporto, si consiglia di percorrere la Strada Statale 1 Aurelia e rientrare in autostrada alla stazione di Genova Pegli.



