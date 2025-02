Sanremo: il Festival termina con un grave incidente, pedone passa col rosso in via Feraldi e viene investito da uno scooter

La settimana del Festival di Sanremo è purtroppo terminata con un grave incidente stradale, avvenuto nella serata di ieri, intorno alle 19.

Un turista, infatti, ha improvvidamente attraversato la strada con il semaforo rosso, all’incrocio tra via Feraldi e via Palazzo. L’uomo, che probabilmente non si è reso contro dell’impianto semaforico, è stato investito da uno scooterista che era regolarmente transitato con il verde.

L’impatto è stato violento e, ad avere la peggio è stato l’uomo, un 50enne che stava girando per la città come le migliaia di persone che hanno invaso Sanremo per il Festival. Sul posto è intervenuto il personale medico del 118 e un’ambulanza che ha trasportato il ferito in ospedale.

Inizialmente sembrava che l’uomo non fosse in gravi condizioni ma, dopo il ricovero al ‘Borea’ si sono registrate per lui alcune complicazioni. Ora è ricoverato in prognosi riservata. L’incidente è stato rilevato dalla Polizia Municipale, che ha visionato le immagini delle telecamere presenti sul posto, che hanno confermato come il pedone sia passato con il rosso.