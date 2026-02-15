 / Cronaca

Cronaca | 15 febbraio 2026, 12:21

Cantine, scantinati e garage allagati a Ventimiglia: passeggiata Oberdan chiusa al transito (Foto e video)

Sul posto vigili del fuoco, polizia, il sindaco Flavio Di Muro e l'assessore Adriano Catalano

Tombini scoperchiati e cantine, scantinati e garage allagati a Ventimiglia. Chiude così al transito veicolare la passeggiata Oberdan per consentire un intervento urgente dei vigili del fuoco.

Gli uomini del 115 sono, infatti, al lavoro per svuotare cantine, scantinati e garage stracolmi d'acqua situati sul lungomare Oberdan a causa della mareggiata e dell'innalzamento del livello del fiume Roia.

Gli allagamenti sono iniziati ieri sera e così i vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte e tutta la mattinata odierna, senza sosta, per drenare l'acqua e arginare i danni ma la situazione risulta essere più complessa del previsto e così è stato necessario interdire al transito veicolare la passeggiata Oberdan da via Chiappori a via Milite Ignoto. 

Questa mattina il sindaco Flavio Di Muro, insieme all'assessore Adriano Catalano, ha effettuato un sopralluogo per accertarsi dei danni subiti dai cittadini accompagnato dai vigili del fuoco e dalla polizia.

Elisa Colli

