Festival di Sanremo 2025: chi vince stasera? Secondo la 'giuria-giunta' matuziana in lizza Giorgia, Simone Cristicchi e Achille Lauro

Giorgia, Simone Cristicchi e Achille Lauro sono i più votati dalla “giuria” di Palazzo Bellevue, ma piacciono anche Lucio Corsi, Olly e Brunori. Sindaco e assessori si prestano, per gioco, a definire il proprio podio del Festival, secondo gusti musicali e sensazioni maturate fin qui, a poche ore dal gran finale della 75a edizione. E, in generale, da un lato promuovono lo spettacolo assemblato da Carlo Conti e dalla Rai, per il ritmo e la qualità delle canzoni; dall'altro esaltano la full immersion della città, il fuori-Ariston che ha assunto proporzioni davvero notevoli.

“Trovo che il livello generale della gara sia molto buono – sottolinea il sindaco Alessandro Mager – Dovendo scegliere, su tutti preferisco Giorgia, apprezzando anche i Modà e Lucio Corsi. Ma la vera vittoria è quella della città, immersa in un'atmosfera straordinaria, unica, grazie ad eventi che definire collaterali è quasi riduttivo. E con i cantanti in giro, in mezzo alla gente, disponibili pure a esibizioni dai terrazzini e in punti d'incontro. Noto, poi, con piacere la presenza di molti giovani".

“Il mio podio? Olly, Irama e Rose Villain – gli fa eco l'assessore Alessandro Sindoni (turismo e manifestazioni), che, nella precedente esperienza amministrativa, aveva lanciato l'idea del Festival diffuso e ora se l'è ritrovato notevolmente cresciuto – Per quanto riguarda il coinvolgimento della città penso che non si possa chiedere di più. Quanto allo spettacolo, Conti si conferma un grande professionista, con tempi perfetti, temi importanti toccati senza pesanti monologhi, ospiti di assoluto rilievo, dai Duran Duran a Jovanotti e Damiano David, per non parlare della sorpresa Benigni. Insomma, un grande spettacolo in tutti i sensi”.

E il vicesindaco Fulvio Fellegara (servizi sociali)? “Cristicchi, poi Lauro e Corsi – risponde senza esitazioni – In passato pativo la lunghezza delle serate, ma quest'anno no grazie al buon ritmo impresso da Conti. E all'esterno, non può che risaltare il coinvolgimento della città, frutto del gran lavoro fatto. Vedremo se sarà possibile ampliarlo ancora, personalmente mi piacerebbe cercare di mettere in evidenza anche musicisti locali”.

Enza (Chicca) Dedali, assessore alla cultura, vira decisa sui cantautori, da fedelissima del Club Tenco qual è: “Cristicchi, Brunori e Corsi, quest'ultimo conosciuto a Piombino in occasione di una data del “Tenco ascolta” e poi ritrovato a Sanremo, prima di adesso, per la Rassegna della canzone d'autore. Però voglio allargare il podio, perché apprezzo molto anche Sarah Toscano. Di questo Festival mi piace soprattutto il fatto che la musica sia davvero centrale e la presenza, sul palco, di giovani donne che vivono serenamente il rapporto con la propria fisicità: penso che sia un passo in avanti dal punto di vista sociale”.

Il podio dell'assessore Giuseppe Sbezzo Malfei (finanze, personale e partecipate) è al femminile: “Giorgia, Gaia e Clara. E mi piace il fatto che via Matteotti sia stata aperta agli artisti di strada anche in queste giornate affollatissime: mi ricorda un po' Nashville, che ho visitato anni fa, dove i musicisti suonano nelle strade per farsi notare”.

Massimo Donzella (lavori pubblici e urbanistica): “Io vedrei bene ai primi posti Lauro, Giorgia e Olly. E mi unisco al coro di soddisfazione per la grande partecipazione della città, al di là dello spettacolo televisivo: un'osmosi generale, totalizzante, che fa bene a Sanremo”.

Achille Lauro raccoglie il consenso (pieno) anche dell'assessore Ester Moscato (ambiente e floricoltura): “Davvero un artista, con il quale ho avuto il piacere di parlare, cogliendone la profondità al di là del personaggio costruito negli anni scorsi. E molto disponibile, basti pensare all'esibizione improvvisata da Palazzo Roverizio, con una folla da concerto, nell'ambito dello straordinario clima che si è creato in città. Apprezzo molto anche Giorgia e Cristicchi”.

Lucia Artusi, assessore alle attività produttive e al demanio, va dritta su Brunori: “Mi piace da sempre e lo conosco personalmente, per un fatto di comuni radici di provenienza. Per gli altri due posti scelgo Cristicchi e Olly. E, come i colleghi, sottolineo quanto sia diventata importante l'idea del Festival diffuso, con la città gremita ed i cantanti super disponibili a comparire in diversi punti, fermandosi per selfie e autografi”.