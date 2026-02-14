Ospedaletti, pedoni investiti in corso Regina Margherita: si alza in volo l'elisoccorso (Foto)

Due persone vengono investite da un'auto, scattano così i soccorsi a Ospedaletti. E' successo, in serata, in corso Regina Margherita.

Sul posto sono tempestivamente intervenuti un'automedica Alfa 2, un'automedica Alfa 3, un'ambulanza della Croce Rossa Ospedaletti, un'ambulanza di Matuzia Emergenza Sanremo, la polizia stradale e pure l'elicottero Grifo 01.

I feriti, un uomo di 54 anni e una donna di 40 anni, dopo le prime cure sul luogo dell'incidente stradale sono stati trasportati in ospedale. L'uomo è stato elitrasportato al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona a Pietra Ligure per un probabile trauma cranico e ripetitivo mentre la donna è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Sanremo per un possibile trauma cranico.