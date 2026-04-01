Taggia, segnalazioni ignorate: strada dissestata e scalinata pericolosa, residenti chiedono interventi urgenti (Foto)

Continua a far discutere la situazione di degrado in alcune aree del territorio comunale di Taggia, dove il dissesto stradale e la pericolosità di una scalinata nella zona di via Papa Giovanni rappresentano da tempo un problema per residenti e automobilisti. A tornare sull’argomento è Livio Garibaldi, che in una lettera segnala come, nonostante le numerose segnalazioni, la criticità non sia ancora stata risolta.

“Ad oggi persiste il problema indicato nelle foto, ovvero dissesto stradale importante e pericolosità della scalinata del parcheggio sovrastante”, scrive Garibaldi, evidenziando come la situazione possa causare conseguenze concrete. Secondo quanto riportato, il rischio riguarda sia i veicoli che i pedoni: da un lato possibili danni agli pneumatici e alle auto, dall’altro il pericolo di incidenti dovuti alla scarsa attenzione di chi utilizza la scala del parcheggio. “Si rischiano danni agli pneumatici (e non solo) e anche incidenti”, sottolinea il cittadino, lanciando un nuovo appello alle istituzioni.

La richiesta è chiara: un intervento rapido e definitivo per mettere in sicurezza l’area e prevenire ulteriori disagi o situazioni di pericolo. La vicenda riaccende il tema della manutenzione urbana e della gestione delle segnalazioni dei cittadini, sempre più spesso affidate anche ai social network, ma non sempre seguite da interventi concreti.