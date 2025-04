Rigenerazione urbana e strategie per le aree interne, a Dolceacqua confronto tra l'assessore regionale Scajola e i sindaci dell'entroterra (Foto e video)

Rigenerazione urbana e strategie per le aree interne al centro dell'incontro tra l'assessore regionale Marco Scajola e i sindaci della val Nervia e val Roya organizzato a Dolceacqua su iniziativa del sindaco Fulvio Gazzola.

Un'occasione per fare il punto sul Programma regionale di Rigenerazione urbana e sulle strategie per le aree interne con, all'ordine del giorno, il recente protocollo firmato dalla Regione Liguria con la stessa area dell'imperiese che ha come capofila il comune di Dolceacqua. "Un'occasione per fare il punto con i sindaci delle vallate Nervia e Roya sulle cose fatte fino a oggi e sulle nuove attività da portare avanti partendo dalla rigenerazione urbana" - dice l'assessore regionale alla Rigenerazione Urbana e alla Programmazione del Fondo Sociale Europeo Marco Scajola - "Siamo riusciti a dare con il fondo strategico alcuni finanziamenti. Noi abbiamo messo in piedi una piattaforma per rendere il sistema il più snello possibile per agevolare i comuni più piccoli. Ho mantenuto questa piattaforma, sempre attiva e aperta per finanziare progetti. Abbiamo recentemente finanziato 26 nuovi progetti, di cui 9 nel territorio imperiese, grazie alla prima tranche del Fondo strategico regionale. Se avete, perciò, dei progetti potete caricarli lì. Tra la fine dell'estate e l'autunno confidiamo di poterne mettere altri in cantiere sempre, ovviamente, in sinergia con i Comuni. Abbiamo tante opportunità di fondi europei che vanno sfruttati al meglio per valorizzare questa area interna e, più in generale, tutto l'entroterra. Il protocollo firmato recentemente va in questa direzione e aprirà grandi possibilità per 58 comuni tra cui 19 dell'area di Dolceacqua".

Un momento di confronto anche sulle altre materie di competenza dell'assessore regionale, come trasporti e programmazione Fse. "Abbiamo voluto unire un po' di risorse" - sottolinea Scajola parlando ai sindaci presenti - "Abbiamo fatto un'unione di fondi europei, non ci siamo dati un limite o un intento. Partiamo con una previsione di finanziamento e possiamo intervenire nell'ottica dell'artigianato, in ambito formativo o turistico. Ogni cosa può essere vista nello specifico con voi per fare qualsiasi tipo di approfondimento".

Tante le domande o i dubbi posti all'assessore regionale da parte dei sindaci dei paesi dell'entroterra dell'estremo ponente ligure anche su altri temi come barriere architettoniche, affitti per attività commerciali, formazione turistica, sport, case di riposo e sanità. "Un punto di partenza per quanto riguarda tutti i bandi che l’assessore Scajola ha in gestione" - afferma il sindaco di Dolceacqua Fulvio Gazzola - "Un momento di confronto importante che i piccoli comuni hanno potuto avere con l’assessorato e la Regione. L'obiettivo finale è quello di lavorare in sinergia a vantaggio dei cittadini".