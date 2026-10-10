Ventimiglia, Scullino: "Quali sono stati i criteri di indirizzo e le tempistiche per le gare delle sedici concessioni demaniali marittime?"

"Quali sono stati i criteri di indirizzo e le tempistiche per le gare delle sedici concessioni demaniali marittime?" - chiede il consigliere comunale di minoranza a Ventimiglia Gaetano Scullino con un'interpellanza.

"II settore turistico balneare costituisce uno dei principali pilastri economici e occupazionali della città di Ventimiglia, oltre a rappresentare il principale biglietto da visita estetico e recettivo del nostro litorale" - sottolinea Scullino - "Sul territorio comunale insistono sedici concessioni demaniali marittime, stabilimenti balneari, spiagge libere attrezzate, occupazioni private permanenti o temporanee, esercizi di somministrazione senza la gestione della spiaggia, giunte a una fase decisiva in vista delle imminenti procedure di evidenza pubblica prescritte dalla normativa nazionale ed europea".

"Le linee guida nazionali per la predisposizione dei bandi tipo valorizzano il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), consentendo ai comuni di definire parametri tecnici stringenti legati alla qualità dei progetti, al decoro architettonico e alla sostenibilità" - evidenzia Scullino - "Considerato che le procedure di gara non devono essere intese come un puro e formale adempimento burocratico, bensì come una straordinaria e irripetibile occasione politica e strategica per promuovere la riqualificazione estetica, funzionale e ambientale del waterfront cittadino, è prioritario garantire la massima trasparenza, la certezza del diritto per gli operatori economici, a tutela della continuità occupazionale dei lavoratori del settore e l'accessibilità delle spiagge per le persone con disabilità. La cittadinanza e gli operatori del settore necessitano di indicazioni chiare ed esaustive sulle tempistiche e sulle linee d’indirizzo che la Giunta intende adottare".

"Interrogo, dunque, il sindaco e la Giunta per sapere tempistiche e pianificazione: qual è lo stato di avanzamento degli atti propedeutici e qual è il cronoprogramma preciso prescelto dall’amministrazione per la pubblicazione dei bandi di gare relativi alle concessioni scadute?" - domanda Scullino che richiede una risposta orale e un dibattito in consiglio comunale - "Sulla qualità estetica e architettonica quali specifici criteri di valutazione tecnica s’intende inserire nei capitolati di gara per incentivare il miglioramento estetico e il riammodernamento delle strutture edilizie/amovibili, premiando soluzioni di design ecocompatibili e integrate nel paesaggio? Su servizi, accessibilità e sostenibilità in che modo la Giunta intende valorizzare nei punteggi di gara la piena fruibilità del mare per le persone con disabilità, l'adozione di buone pratiche ambientali (efficientamento energetico, e gestione dei rifiuti) e l'allungamento della stagionalità dei servizi offerti? Riguardo alla tutela occupazionale: quali strumenti o clausole sociali si intendano prevedere per la salvaguardia dei livelli occupazionali del personale già impiegato nel settore balneare locale?".