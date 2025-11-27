Ospedaletti, scontro in Consiglio sulla nuova palestra: “Percorso poco trasparente”. La replica: “Pretesti per fare polemica”

La nuova palestra realizzata lungo la pista ciclabile di Ospedaletti torna ad accendere il dibattito politico. Il gruppo di minoranza “Ospedaletti Insieme” ha presentato un’interpellanza, discussa questa sera in aula consiliare, rivolta a sindaco e Giunta per fare chiarezza sulla gestione, sul cambio di impostazione del progetto e sui costi complessivi dell’opera. Secondo quanto riportato nel testo depositato, la struttura avrebbe seguito un “percorso amministrativo poco trasparente e diverso rispetto a quanto annunciato”.

Durante il Consiglio comunale, la minoranza ha chiesto al sindaco Daniele Cimiotti e alla Giunta perché, dopo aver annunciato inizialmente un bando pubblico, l’amministrazione abbia scelto una gestione diretta; quali siano gli atti con cui è stata presa questa decisione; e se esista un piano economico che giustifichi le scelte adottate. Il gruppo ha chiesto inoltre spiegazioni sul cambio di destinazione del progetto: da parco outdoor presentato e finanziato come struttura all’aperto, a una palestra indoor con reception, servizi e sale interne.

Tra le criticità sollevate anche i costi: l’opera è arrivata a circa 260 mila euro, ma – si legge nell’interpellanza – potrebbe richiedere ulteriori investimenti fino a circa un milione di euro per completare ampliamenti e attrezzature. La minoranza vuole sapere se siano previsti nuovi finanziamenti, con quali fondi e con quale sostenibilità.

Il dibattito in aula. La discussione in Consiglio è stata animata, con momenti di tensione tra maggioranza e opposizione. Il consigliere Goso ha criticato l’evoluzione del progetto: “Si parla della nuova palestra, nasce da un’idea condivisibile, ma oggi si presenta diversa da quanto annunciato”. Anche la consigliera Lugarà ha interrogato la Giunta, chiedendo se prima o poi “la parte outdoor sarà realizzata”.

Il sindaco Daniele Cimiotti ha difeso l’impostazione dell’amministrazione: “Il Parco Outdoor comprende tutto, la parte esterna e quella interna. Se avessimo avuto fondi nostri avremmo progettato subito tutto, ma finché non escono i bandi non puoi completare l’opera”.

Sul tema della gestione e dei costi, il primo cittadino e il segretario comunale Marcello Prata hanno precisato: “La gestione è provvisoria, abbiamo fissato un costo di 10 euro all’ora per le associazioni per non gravare sulle realtà sportive e coprire le spese di base. Per ora la struttura non produce costi per il Comune perché le entrate coprono le uscite”.

Le richieste finali dell’interpellanza. Il gruppo “Ospedaletti Insieme” ha formalmente richiesto che l’amministrazione comunale chiarisca per iscritto nove punti specifici, tra cui: gestione corrente, piano economico-finanziario, coerenza del finanziamento iniziale, costi degli ampliamenti e futuro affidamento della struttura. L’istanza è stata accolta dalla maggioranza, che ha ribadito nel corso della seduta che le risposte scritte sono state realizzate e saranno inviate al gruppo d’opposizione.

La vicenda, già discussa nelle scorse settimane e oggetto di ulteriori richieste di chiarimento, sembra destinata a rimanere uno dei temi centrali del confronto politico in città nei prossimi mesi.