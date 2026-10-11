Taggia 2027, la corsa a sindaco si gioca anche sui social: tra candidature, nuovi movimenti e i silenzi del campo progressista

La partita per le amministrative di Taggia del 2027 si è spostata su un terreno meno appariscente, ma non per questo secondario. Quello della comunicazione. Dopo il passaggio di consegne politico di mercoledì in Comune tra Mario Conio e Chiara Cerri, con il sindaco uscente che ha indicato nell'attuale assessore regionale la figura sulla quale costruire la continuità amministrativa, l'attenzione si concentra ora soprattutto sul campo progressista. Ma c'è un altro spazio da osservare con attenzione: quello dei social network, destinati a diventare, nei prossimi mesi, una sorta di termometro della campagna elettorale.

Perché da qui a maggio 2027 non saranno soltanto le dichiarazioni ufficiali, le riunioni e gli annunci a raccontare gli equilibri politici. Anche un video, una fotografia, una presenza condivisa o un periodo di silenzio potranno suggerire qualcosa sulle strategie delle diverse forze in campo. Naturalmente, non ogni pubblicazione nasconderà un messaggio elettorale. Ma in una fase nella quale candidature e alleanze sono ancora in costruzione, la comunicazione diventa inevitabilmente parte della partita.

Cerri, la candidatura parte dalla semplicità. La prima a muoversi è stata proprio Chiara Cerri, che ha accompagnato l'ufficializzazione della propria disponibilità a candidarsi con un video pubblicato sui social. Una presentazione senza particolari artifici, almeno nell'immagine scelta: maglietta nera e jeans, un abbigliamento quotidiano, distante dalla formalità istituzionale che avrebbe potuto caratterizzare l'annuncio.

Una scelta comunicativa che può essere letta come il tentativo di privilegiare la dimensione personale e la vicinanza ai cittadini rispetto al ruolo ricoperto nelle istituzioni. Non la rappresentazione dell'assessore regionale, dunque, ma quella di una candidata che intende rivolgersi direttamente alla comunità. È una possibile chiave di lettura, naturalmente, ma coerente con le parole utilizzate per accompagnare il video.

"Dieci anni di impegno, ascolto e lavoro sul campo al servizio della nostra comunità, prima come amministratrice comunale e poi in Regione", scrive Cerri, annunciando di aver accettato la candidatura "con emozione, determinazione e piena consapevolezza della responsabilità che comporta".

Il passaggio politicamente più interessante riguarda però il rapporto con Conio. Cerri ringrazia il sindaco per il percorso condiviso e rivendica la volontà di raccoglierne il testimone, partendo "da basi solide, dal lavoro straordinario fatto e dalle opere avviate", ma aggiunge un elemento destinato a diventare centrale nella costruzione della sua proposta: "la libertà, le idee e la visione necessarie per aprire una nuova stagione amministrativa".

È qui che si intravede il primo equilibrio comunicativo della candidatura. Rivendicare la continuità senza apparire una semplice prosecuzione dell'amministrazione uscente. Un'operazione non scontata, soprattutto dopo dieci anni nei quali la figura di Conio ha rappresentato il principale riferimento politico della maggioranza.

Cerri sceglie inoltre di non affidarsi a un elenco di impegni programmatici: "Non intendo fare facili promesse ma metterci il cuore, l'esperienza e l'affetto sconfinato che nutro per Arma, Taggia e Levà". Un messaggio che, almeno in questa fase iniziale, punta maggiormente sull'identità personale e sul rapporto con il territorio che sulle singole proposte amministrative.

Altamarea e Insieme Taggia Arma: quando il progetto nasce online. Il ricorso ai social, del resto, non rappresenta una novità nella costruzione dello scenario politico tabiese. Anzi, alcuni dei movimenti che potrebbero avere un ruolo nelle prossime amministrative hanno utilizzato proprio le piattaforme digitali per presentarsi alla cittadinanza e iniziare a definire la propria identità.

È il caso di Altamarea, il progetto promosso da Luigi Barisciani, che ha scelto di accompagnare il proprio percorso con contenuti, podcast e interviste. Una comunicazione che non si è limitata alla presentazione del movimento, ma ha cercato di aprire uno spazio di confronto con protagonisti di differenti aree politiche, dal sindaco Mario Conio all'esponente dell'opposizione Gabriele Cascino.

Una formula che, almeno sul piano comunicativo, consente ad Altamarea di proporsi come luogo di discussione prima ancora che come eventuale soggetto della competizione elettorale. Resta naturalmente da comprendere quale sarà la traduzione politica di questo lavoro e se il progetto arriverà all'appuntamento con le urne con una propria proposta.

Diversa, almeno nella forma, l'esperienza di Michele Valente, che lo scorso 16 giugno ha presentato attraverso i social il movimento civico ITA – Insieme Taggia Arma. Un'iniziativa che ha trovato nella comunicazione digitale il proprio primo spazio di visibilità pubblica, ma la cui attività online, sulla base delle pubblicazioni considerate, risulta ferma al 16 luglio.

Un dato che, da solo, non permette di trarre conclusioni sul futuro del movimento. Tuttavia, in una fase nella quale la continuità della presenza pubblica può contribuire a costruire riconoscibilità e consenso, anche la frequenza degli aggiornamenti finisce per diventare un elemento di osservazione.

Il campo progressista e la comunicazione che ancora manca. Se sul fronte della maggioranza uscente la candidatura è stata ufficializzata e la comunicazione ha già assunto una direzione riconoscibile, dall'altra parte il percorso appare decisamente più complesso.

Nei prossimi giorni dovrebbero intensificarsi i colloqui tra le diverse anime del campo progressista, chiamate a verificare la possibilità di costruire una proposta condivisa. Il nodo, prima ancora di individuare un candidato sindaco, riguarda la capacità di mettere insieme sensibilità, esperienze e priorità che non necessariamente coincidono.

Ed è proprio in questa fase che la comunicazione potrebbe assumere un ruolo delicato. Una fotografia di un incontro, una dichiarazione pubblica, un messaggio di apertura o una presa di distanza potrebbero anticipare, almeno in parte, gli orientamenti dei protagonisti. Ma sarebbe un errore considerare ogni segnale digitale come la prova di un accordo già raggiunto.

Per il campo progressista, infatti, la questione principale resta politica prima che comunicativa. Occorre capire se esistano le condizioni per una convergenza sufficientemente ampia da sostenere una candidatura credibile. In caso contrario, lo scenario potrebbe frammentarsi tra liste autonome, percorsi civici paralleli e progetti incapaci di trovare i numeri necessari per affrontare la competizione.

Non è escluso, peraltro, che alcune iniziative possano interrompersi prima ancora di arrivare alla presentazione delle liste. Una possibilità che rende i prossimi confronti particolarmente importanti e che impone di distinguere tra le intenzioni dichiarate e la reale capacità organizzativa delle forze coinvolte.

La campagna elettorale è già cominciata, anche senza manifesti. A sette mesi circa dall'appuntamento elettorale, Taggia si trova dunque davanti a una competizione che si sviluppa su due livelli. Il primo è quello tradizionale: alleanze, programmi, candidati e rapporti tra le forze politiche. Il secondo riguarda il modo in cui ciascun protagonista sceglierà di raccontare sé stesso e il proprio progetto.

Chiara Cerri ha già scelto di presentarsi attraverso un messaggio personale, cercando un equilibrio tra l'eredità amministrativa di Conio e la promessa di una nuova fase. Altamarea ha puntato sul confronto e sulla produzione di contenuti. Insieme Taggia Arma ha utilizzato i social per annunciare la propria nascita. Il campo progressista, invece, deve ancora definire un perimetro politico dal quale possa emergere anche una strategia comunicativa comune.

È presto per stabilire quale di queste impostazioni sarà più efficace. Una presenza digitale intensa non garantisce consenso, così come un profilo poco aggiornato non equivale necessariamente a un progetto politico fermo. Ma i social permettono già di osservare come i diversi protagonisti intendano posizionarsi nella discussione pubblica.

Da qui a maggio, dunque, la politica tabiese si racconterà anche attraverso uno schermo. E mentre nei tavoli di confronto si cercheranno accordi, candidature e numeri, sulle piattaforme digitali prenderà forma un'altra parte della sfida: quella per l'attenzione, la riconoscibilità e la fiducia degli elettori.

Con una differenza sostanziale: un post può annunciare un progetto, ma soltanto la politica può trasformarlo in una candidatura capace di arrivare alle urne.