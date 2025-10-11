Confermata la nuova viabilità in Piazza Cesare Battisti: la rotatoria e la sosta regolamentata diventano definitive

Dopo alcuni mesi di sperimentazione, il Comune ha deciso di confermare in via definitiva l’assetto viabilistico introdotto a titolo di prova in Piazza Cesare Battisti, con l’obiettivo di migliorare la circolazione e la sicurezza di automobilisti e pedoni. Secondo quanto disposto dall’ordinanza comunale, la circolazione stradale sarà regolata come segue:

- Rotatoria all’incrocio con Via Adolfo Rava, per garantire una maggiore fluidità del traffico e ridurre le situazioni di conflitto tra veicoli;

- Doppia linea di mezzeria lungo l’intera piazza;

- Corsie specializzate di incanalamento per la direzione ponente-levante: una dedicata alla svolta in Via Verdi, l’altra per la marcia verso Via Roma e Via Nino Bixio;

- Attraversamenti pedonali in corrispondenza dell’uscita dell’ex stazione ferroviaria e in prossimità dell’incrocio con Via Verdi, per garantire maggiore sicurezza ai pedoni.

Sul lato mare, la sosta rimane a pagamento (Zona B), con possibilità di abbonamento tramite scheda prepagata o ticket rilasciato dal parcometro. L’orario di validità è fissato dalle 8:00 alle 20:00, dal lunedì al sabato, per un massimo di dodici ore giornaliere.

Sono inoltre previsti:

- Stalli di ricarica per veicoli elettrici;

- Posti riservati ai veicoli al servizio di persone con disabilità;

- Aree dedicate a motocicli e ciclomotori;

- Fermata dei mezzi di trasporto pubblico.

Anche sul lato monte viene confermata la sosta regolamentata in Zona B, alle stesse condizioni di orario e pagamento.

In aggiunta:

- È istituita un’area per le operazioni di carico e scarico delle merci, consentite dalle 8 alle 20 per un tempo massimo di 15 minuti;

- Rimane attiva un’area di fermata per i mezzi pubblici;

- Nei tratti rimanenti vige il divieto di sosta e di fermata.

L’Amministrazione comunale ha espresso soddisfazione per gli esiti della fase di test, durante la quale sono stati rilevati miglioramenti nella fluidità del traffico e nella sicurezza complessiva dell’area. La conferma dell’assetto viabilistico rappresenta dunque un passo verso una mobilità urbana più ordinata, accessibile e sostenibile.