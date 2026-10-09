La Liguria al TTG di Rimini con uno stand ispirato al cinema: in vetrina anche la Riviera dei Fiori

La Liguria torna protagonista al TTG Travel Experience 2026 di Rimini, in programma dal 14 al 16 ottobre, con un progetto che punta a raccontare le tante anime della regione attraverso il linguaggio del cinema. Uno stand di 450 metri quadrati, pensato per mettere in scena paesaggi, itinerari, tradizioni, sapori ed esperienze turistiche, con un'attenzione particolare alla promozione dei territori durante tutto l'anno. Il concept scelto dalla Regione si chiama "Atlante di Liguria", la casa di produzione ideale di un racconto che prende forma nel "Nuovo Cinema LaMiaLiguria". Un viaggio tra costa ed entroterra, mare e borghi, cultura ed enogastronomia, con l'obiettivo di presentare un'offerta sempre più articolata agli operatori e ai mercati internazionali.

La manifestazione rappresenta uno degli appuntamenti di riferimento per il settore turistico e richiama a Rimini enti di promozione, tour operator, agenzie di viaggio, compagnie aeree, trasporti, strutture ricettive e servizi legati all'accoglienza. Nell'edizione 2025, svoltasi dall'8 al 10 ottobre, il TTG ha registrato oltre 72mila presenze, con una crescita del 3% rispetto all'anno precedente. In questo contesto la Liguria si presenta con un allestimento studiato per valorizzare le diverse motivazioni di viaggio, attraverso immagini, mappe tematiche animate, incontri professionali e appuntamenti dedicati alle eccellenze regionali.

Il cuore dello spazio espositivo sarà un grande schermo di dieci metri, sul quale si alterneranno immagini del territorio e cartografie animate. L'ambiente richiamerà quello dei cinema d'essai, con tonalità di rosso intenso e nero, sei locandine e altrettanti percorsi tematici. Ogni "film" racconterà una specifica dimensione della destinazione: Parchi di Liguria, Sapori di Liguria, Liguria dei Borghi, Blu di Liguria, Liguria delle Lettere e Liguria degli Anelli. A ciascuno sarà associato un genere cinematografico, dall'avventura alla commedia, dal fantasy al racconto sentimentale, fino al biopic letterario e allo sport, per rappresentare le molteplici possibilità offerte dalla regione.

Accanto allo schermo troveranno posto 30 postazioni per gli operatori turistici, destinate agli incontri B2B, un grande desk di accoglienza ispirato all'ingresso di una sala cinematografica, un'area conferenze e uno spazio dedicato al food. Quest'ultimo ospiterà show cooking, show drinking e degustazioni, trasformando anche la proposta gastronomica in uno strumento di promozione del territorio. Una novità significativa riguarda la presenza congiunta, per la prima volta all'interno dello stand regionale, delle tre DMO liguri: Comune di Genova, Ligurian Riviera e Riviera dei Fiori. Le locandine dei sei percorsi saranno inoltre disponibili come gadget per i visitatori, che potranno staccarle dalla parete collocata sotto il grande schermo e portarle a casa.

"Arriviamo al TTG con una Liguria che vuole raccontarsi in modo nuovo, ma soprattutto con un'offerta turistica sempre più strutturata e diversificata", dichiara l'assessore regionale al Turismo Luca Lombardi. "Il concept cinematografico dello stand ci permette di mettere in scena le tante anime della nostra regione: mare, borghi, parchi, outdoor, cultura ed enogastronomia diventano prodotti diversi ma parte di un'unica destinazione". L'assessore sottolinea la volontà di offrire motivazioni di viaggio in ogni periodo dell'anno, portando sempre più visitatori anche nei territori e nelle località meno conosciuti. La presenza delle tre DMO viene inoltre indicata come un passaggio importante nel percorso di nuova governance turistica, con l'obiettivo di rafforzare il coordinamento tra territori, istituzioni e operatori privati.

Mercoledì 14 ottobre: inaugurazione e strategie turistiche

La prima giornata si aprirà alle 11.30 con uno show cooking curato dal consorzio Liguria Together. Alle 12 il taglio del nastro inaugurerà ufficialmente la partecipazione regionale, seguito dalla conferenza stampa "Liguria, una nuova stagione da protagonista. Strategie, risultati e nuove prospettive per il futuro", con gli interventi di Luca Lombardi e di Augusto Sartori, consigliere delegato di Enit. Al termine è previsto un light lunch firmato dall'Accademia del Turismo di Lavagna, con prodotti delle valli liguri, trofiette di borragine con pesto di nocciola Misto Chiavari, basilico ed erba persa, oltre al dessert "Nuovo cinema LaMiaLiguria", che unirà agrumi della Riviera e vermentino passito.

Nel corso della giornata spazio anche alla cucina d'autore, con lo chef stellato ligure Ivan Maniago, impegnato in uno show cooking dedicato all'incontro tra bollito, gelatina di alloro e foglie di fico. Alle 15 la DMO Riviera dei Fiori presenterà un approfondimento sulla collaborazione e sulle strategie comuni per promuovere un territorio che unisce mare, borghi ed entroterra. Alle 16 sarà protagonista Ligurian Riviera, con un confronto sulla governance turistica e sul ruolo del Destination Manager. Alle 16.30 l'attenzione si sposterà invece sul turismo inclusivo e sull'accessibilità, con la presentazione dei progetti regionali sviluppati in collaborazione con AISM, l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla.

La proposta gastronomica accompagnerà gli appuntamenti con focaccia genovese, vini liguri, prodotti delle valli e cocktail preparati con distillati del territorio. Tra i momenti della giornata anche "Ciak, si gira… il mortaio!", lo show cooking al profumo di basilico affidato ai ragazzi dell'Accademia del Turismo. Un programma che punta a valorizzare le produzioni locali e a trasformare ogni degustazione in un'occasione per raccontare identità, tradizioni e qualità dell'offerta ligure.

Giovedì 15 ottobre: riflettori sull'outdoor e sul cinema indipendente

La seconda giornata porterà idealmente il racconto fuori dai confini dello stand, con il talk televisivo in diretta "Il TTG incontra il Campionato del Mondo Enduro MTB di Finale Ligure e la Riviera di Ponente". Il collegamento unirà Rimini, Finale Ligure e Genova per promuovere il Campionato del Mondo Enduro MTB, in programma dal 16 al 18 ottobre a Finale Ligure, e valorizzare il Ponente ligure come destinazione di riferimento per il turismo outdoor. Un'occasione per mettere in evidenza itinerari, paesaggi e opportunità sportive che contribuiscono ad ampliare l'offerta turistica oltre la tradizionale stagione balneare.

Alle 12.30 il Riviera International Film Festival presenterà "Rebel Independent Cinema", dedicato al mondo del cinema indipendente, mentre alle 15.30 sarà il Comune di Genova a prendere la scena con un appuntamento dedicato alla città. Anche in questa giornata la gastronomia avrà un ruolo centrale, con un light lunch che proporrà i grandi classici della cucina ligure, come le torte salate, accanto a rivisitazioni realizzate con prodotti del territorio. In menu anche un morbido di patata quarantina, matamà e pane fritto alla maggiorana. Il dessert "L'Oscar" richiamerà invece il più celebre riconoscimento cinematografico, attraverso una composizione che unirà alcune eccellenze gastronomiche regionali. Nel pomeriggio è prevista inoltre una masterclass dedicata all'olio extravergine di oliva DOP.

Venerdì 16 ottobre: il Golfo della Spezia guarda al 2027

L'ultima proiezione è in programma venerdì 16 ottobre alle 12, quando il Comune della Spezia presenterà "Il Golfo, il mare, la storia: La Spezia verso Velarìa 2027". Immagini e video accompagneranno il pubblico in un percorso dal Golfo all'entroterra, dalla natura alle proposte per gli appassionati di attività all'aria aperta, fino al grande appuntamento previsto per il 2027. Sarà l'ultimo capitolo di una tre giorni costruita per mettere in relazione promozione turistica, incontri professionali, istituzioni e produzioni locali.

La partecipazione al TTG Travel Experience si inserisce nella strategia della Regione Liguria per consolidare il posizionamento della destinazione sui mercati nazionali e internazionali, valorizzando sia le località più conosciute sia le realtà meno frequentate. La Riviera dei Fiori sarà tra i territori chiamati a presentare le proprie potenzialità, all'interno di un sistema regionale che punta sulla collaborazione tra destinazioni e sulla costruzione di proposte integrate. Dal mare ai borghi, dai sentieri alle produzioni tipiche, il messaggio che la Liguria porterà a Rimini è quello di una destinazione capace di offrire esperienze diverse in ogni stagione, con il cinema come filo conduttore di un racconto che unisce paesaggi, cultura, sport e sapori.