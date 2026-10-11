Futuro Nazionale sul podio: Domenico Bonfrate conquista il terzo posto al 3° Trofeo Bordighera (Foto)

Futuro Nazionale sul podio. Domenico Bonfrate conquista il terzo posto al 3° Trofeo Bordighera.

Una mattinata di sport, impegno e soddisfazioni per l’atleta italo-monegasco di Futuro Nazionale, partito da Monaco in bicicletta, che ieri mattina si è distinto alla gara podistica di 10 chilometri disputata sul circuito cittadino della città delle palme arrivando a traguardo in 38m13s. Una competizione che ha messo alla prova i partecipanti tra salite e discese, con +290 m di dislivello, lungo un percorso interamente asfaltato, con partenza e arrivo in via Belsoggiorno. Alla conclusione della gara Bonfrate è tornato poi a Monaco in bici.

Il risultato assume un significato particolare per chi conosce la storia dell'atleta, capace di affrontare sfide che vanno ben oltre la competizione sportiva. Da Nizza alla vetta dell’Everest al podio di una gara podistica sulla Riviera ligure, Domenico Bonfrate, italiano residente a Nizza e atleta per il Principato di Monaco, è balzato agli onori della cronaca per aver raggiunto la vetta dell’Everest, a 8.849 metri di altitudine, dopo una spedizione dal versante tibetano. Un’impresa straordinaria, compiuta nel corso di una spedizione nella quale soltanto nove dei partecipanti iniziali riuscirono a raggiungere la cima. Bonfrate fu l’unico italiano del gruppo. Atleta di mezzofondo, ha affrontato la sfida dell’alta quota facendo affidamento sulla preparazione fisica, sulla capacità di gestire le energie e sulla determinazione necessaria per superare condizioni ambientali estreme. Una storia che racconta molto del suo approccio allo sport: affrontare le difficoltà, misurarsi con i propri limiti e trasformare un obiettivo in un risultato concreto.

Orgogliosi del risultato, Manuel Di Daniel, referente del Comitato 1557 di Futuro Nazionale a Bordighera, ed Emanuela Polidori che lo hanno accolto all’arrivo, testimoniandogli la vicinanza del Comitato 1557 di Futuro Nazionale e il loro sostegno: "Siamo orgogliosi di annoverare tra le nostre fila atleti del calibro di Domenico. Il suo percorso sportivo, fino all’impresa sull’Everest, dimostra quanto possano contare la passione, la determinazione e la volontà di mettersi in gioco. Per noi è stato un piacere accoglierlo al suo arrivo e condividere con lui la soddisfazione per questo risultato".

Un riconoscimento che va oltre il piazzamento in classifica e che vuole valorizzare una figura capace di rappresentare, attraverso lo sport, l’impegno personale e la voglia di superare i propri limiti. Il terzo posto di Domenico Bonfrate diventa così anche un’occasione per ribadire uno dei messaggi che il Comitato 1557 intende portare avanti sul territorio: dare spazio alle persone che si distinguono per passione, impegno e capacità di trasformare le proprie aspirazioni in azioni concrete. "Giovani con tanta passione sono l’orgoglio che vogliamo!" è il messaggio che accompagna la soddisfazione per il risultato ottenuto dall’atleta. Per Futuro Nazionale "valorizzare le persone significa anche riconoscere il merito, sostenere chi si mette alla prova e dare visibilità a percorsi personali che possono diventare fonte d’ispirazione per gli altri. A Domenico Bonfrate vanno, quindi, i complimenti di Manuel Di Daniel, di Emanuela Polidori e del Comitato 1557 di Bordighera per il podio conquistato e per il percorso sportivo che continua a distinguersi per coraggio, determinazione e passione. Perché il futuro si costruisce anche così: riconoscendo il valore delle persone e accompagnando chi ha il coraggio di mettersi in gioco".