Sondaggio Tecnè, Fratelli d’Italia al 27,1% in Liguria: il commento di Rocco Invernizzi

Fratelli d’Italia si conferma prima forza politica in Liguria secondo il nuovo sondaggio Tecnè per Primocanale. Il dato, che secondo quanto riferito dal partito supera il risultato ottenuto alle elezioni politiche del 2022, è stato commentato da Rocco Invernizzi, capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Liguria.

«Il nuovo sondaggio Tecnè per Primocanale conferma Fratelli d’Italia come prima forza politica in Liguria, con il 27,1% dei consensi, tre punti davanti al Partito Democratico e un risultato superiore a quello delle elezioni politiche del 2022. Un dato che ci rende orgogliosi e che premia la serietà, la concretezza e il lavoro quotidiano sul territorio».



Lo dichiara Rocco Invernizzi, capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Liguria.



«A quasi quattro anni dall’insediamento del Governo Meloni, Fratelli d’Italia continua a mantenere la fiducia dei liguri. Un risultato che testimonia anche l’importante lavoro svolto dal nostro coordinatore regionale, l’onorevole Matteo Rosso, da tutta la classe dirigente e da tutti i militanti del partito. Mentre le opposizioni troppo spesso si concentrano sulle polemiche, noi continuiamo a lavorare per dare risposte concrete ai cittadini. Questo consenso rappresenta soprattutto una responsabilità e uno stimolo a fare sempre meglio per il futuro della Liguria, anche in vista degli importanti appuntamenti elettorali del 2027, dalle elezioni amministrative locali alle politiche nazionali. Un passaggio significativo, quest’ultimo, anche grazie alla nuova legge elettorale, che restituisce ai cittadini la possibilità di esprimere preferenze sui propri rappresentanti in Parlamento e prevede l’indicazione del programma di governo e del candidato alla Presidenza del Consiglio. Un’occasione per rafforzare il rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni».



