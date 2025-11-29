La provincia di Imperia si accende con la magia del Natale: un weekend tra luci, cultura e spettacolo

È il fine settimana in cui si sente davvero che il Natale è vicino. L’aria si fa più fredda, le giornate più corte e le città iniziano a brillare: è il momento in cui il Ponente ligure si veste di luci, profumi e atmosfere che anticipano la magia delle feste.

E proprio da Imperia parte questo pomeriggio la grande accensione del periodo natalizio: “Imperia s’illumina”, l’appuntamento più atteso di questo fine settimana trasforma il centro cittadino in un percorso scintillante dove artisti, musica e animazione accompagnano residenti e visitatori fino al momento clou delle luminarie accese alle 18 in Piazza Dante con l’accensione delle luminarie natalizie, accompagnata da un’atmosfera di festa… e da un annuncio speciale dedicato ai più piccoli!

Per completezza ricordiamo che alle 11 nella Sala Consiliare di Palazzo Civico, si terrà la Consegna dei Premio San Leonardo a Sally Semeria, sommelier e imprenditrice del settore enologico, Erika Pagan, soprano, e Alessandro Usai, presidente Anica.

È l’avvio simbolico di un weekend che, in tutta la provincia, alterna riflessioni profonde a momenti di festa, appuntamenti culturali, teatro, tradizioni e motori.

Cultura, libri e incontri che raccontano il territorio

A Sanremo, i riflettori si accendono oggi sui libri e sugli autori del territorio: nella sala incontri del Teatro Ariston viene presentato “Giò delle stelle” di Marzia Taruffi, con la partecipazione di amministratori, attori e studenti che hanno dato vita al progetto teatrale dedicato al mago delle stelle. Poco dopo, alla Libreria Ubik, è il momento del Premio Scerbanenco Orso Tosco, che introduce il suo nuovo romanzo “Contobuio”, un affondo narrativo tra ombre, vite al limite e il fascino misterioso del Casinò. Domani invece presso la Libreria Ubik, si parlerà sempre della casa da gioco con Morena Fellegara che presenterà il suo libro ‘Misteri al Casinò di Sanremo’ con letture a cura di Loredana De Flaviis e Paolo Paolino del Teatro dell'Albero.

Prosegue anche il filone dedicato alla storia e alla memoria: a Diano Marina, per le Giornate Culturali della Communitas Diani, il dottor Nicola Podestà ricostruisce il devastante terremoto del 1887, un evento che segnò profondamente la città e tutta la Riviera. A Camporosso, invece, la rassegna letteraria “Camporosso tra le righe” ospita Roberto Negro con il suo “Il male dentro+”, un viaggio nei chiaroscuri dell’animo umano. Sul fronte filosofico, Imperia propone un incontro del Club della Conversazione con Davide Barla, che accompagna il pubblico alle radici del pensiero occidentale, tra presocratici e domande che restano ancora oggi sorprendentemente attuali.

Teatro: storie, riflessioni e tradizioni popolari

Il teatro diventa protagonista in diverse località, con proposte che spaziano dal comico al profondo. A Sanremo, Valerio Aprea porta in scena “Lapocalisse”, un monologo pungente che riflette sul nostro tempo, tra catastrofismi, ironia e pensieri che sfiorano il paradosso.

Attraverso una narrazione che mescola comicità, assurdo e riflessione, Aprea si interroga sull’idea che l’apocalisse sia imminente e inevitabile.

La sala Samuel Beckett di San Lorenzo al Mare ospita “Non smetterò di cantare il mare”, un viaggio poetico in forma di reading e canto, che vuole offrire una profonda riflessione sul mare e sul nostro esistere. Il mare è “la musica di ciò che accade”, il più nobile e generoso emblema, un’infinita colonna sonora della nostra esistenza. Una presenza totale e misteriosa.

Imperia, nella intima sala di via Caboto, propone ben due repliche dello spettacolo “Il mio Riflesso Quasi Trasparente”, una narrazione intensa che scava nell’identità femminile e nelle fragilità contemporanee. Sempre a Imperia, il Teatro del Mutuo Soccorso offre la commedia brillante “Pasta Amore e Polizia”, realizzata in occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità per promuovere inclusione e rispetto delle diversità. La tradizione popolare trova spazio ad Arma di Taggia, dove la rassegna “Angelo lo Faro” propone due spettacoli: la commedia dialettale “I cum... prumesci spuxi” interpretata dalla Compagnia stabile di Sanremo, e il giorno seguente “Gilda Peragallo, ingegnere” del Teatralnervi di Genova.

Anche l’entroterra regala forti emozioni: a Cipressa va in scena “Non ho paura di essere donna”, un omaggio teatrale alla forza femminile, mentre a Pieve di Teco gli adolescenti della scuola Hic et Nunc portano sul palco “Testa o cuore”, una riflessione sulle scelte che segnano la crescita. La domenica, sempre al Teatro Salvini, spazio alla musica con il concerto ironico e autentico di Geddo. Con lui sul palco ci saranno Matteo Ferrando e Dario La Forgia.

Musica tra concerti, recital e serate a tema

Il weekend offre anche tanta musica dal vivo, tra classica, cantautorato e nostalgia. A Sanremo, Villa Zirio ospita un prestigioso recital pianistico dal titolo “...due Soli e un Universo”, con Pierluigi Camicia che interpreta pagine di Debussy e Ravel, in occasione dell’inaugurazione del pianoforte storico Julius Blüthner del 1908. Al Teatro Cavour di Imperia, la Stagione Sinfonica propone il concerto “Il clarinetto diventa protagonista”, con la solista Anna Paulova diretta dal maestro Dario Salvi.

Per gli amanti degli anni ’80 e ’90, nella giornata di domenica la Serra La Fenice di Villa Nobel a Sanremo accoglie “Domenica Bestiale”, un evento conviviale dedicato ai mitici decenni del divertimento, tra musica e gusto.

Eventi dedicati alla riflessione e alla sensibilizzazione

Il fine settimana è segnato anche da appuntamenti importanti dedicati ai diritti, alla memoria e alla lotta contro la violenza. Sabato a Sanremo si svolge un’articolata giornata di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, una maratona civile che unisce passeggiate simboliche, incontri culturali, la mostra “Com’eri vestita?” curata da Amnesty International e un confronto sul tema degli stereotipi di genere nelle fiabe con la Consigliera di parità Laura Amoretti. A Camporosso, l’incontro “La differenza tra te e me”, all’interno delle iniziative contro il femminicidio, offre uno spazio di dialogo e musica, con la giornalista Silvia Neonato come ospite. A. teatro San Rocco di Vallecrosia domenica i ‘Donatori di Teatro’ mettono in scena tre rappresentazioni dello spettacolo ‘Assolto o colpevole’ con intero incasso devoluto in beneficenza.

Motori e adrenalina: il rombo della 14ª Ronde Valli Imperiesi

Per gli appassionati di sport e motori, Imperia diventa capitale della velocità con la 14ª Ronde Valli Imperiesi: verifiche tecniche, shakedown, ricognizioni e esposizioni animano il sabato, mentre la domenica è dedicata alle prove speciali e alla grande premiazione a Calata Anselmi. Parallelamente, la Expo Salso ospita per tutto il weekend uno spazio “Rally” con stand gastronomici, musica e intrattenimento, culminando nel concerto serale della Long Island Band.

Tra luci natalizie, cultura, teatro, musica e motori, questo fine settimana porta con sé tutta la ricchezza del Ponente ligure. E mentre le prime luci di Natale brillano sulle strade, la provincia si prepara a vivere un inverno ricco di iniziative e comunità.

