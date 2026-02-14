Rare Disease Day, a Camporosso flash mob con gli Sbandieratori e Musici Città di Ventimiglia (Foto)

"Io sostengo la giornata delle malattie rare". Un flash mob con gli Sbandieratori e Musici Città di Ventimiglia verrà proposto sabato 28 febbraio alle 16 al centro Giovanni Falconi a Camporosso in occasione del Rare Disease Day 2026.

Un momento speciale di unione e solidarietà. "Sarà un pomeriggio di partecipazione, presenza e cuore, con l’energia e i colori dei nostri sbandieratori e musici" - fanno sapere gli Sbandieratori e Musici Città di Ventimiglia.

La Giornata delle Malattie Rare viene celebrata l'ultimo giorno di febbraio per aumentare la consapevolezza sulle malattie rare e migliorare l'accesso alle cure e alla rappresentanza medica per le persone affette da malattie rare e le loro famiglie. "Un'iniziativa per unirci e dare forza a chi vive ogni giorno una malattia rara" - sottolineano gli Sbandieratori e Musici Città di Ventimiglia - "Essere rari non significa essere soli. Rari ma mai da soli".